В Нарвской художественной резиденции создают творческий инкубатор, или Клуб художн_ц Ида-Вирумаа, участников которого научат развивать профессиональную творческую практику и повышать конкурентоспособность. Возглавит новый проект уроженка Силламяэ, художница, докторантка и преподавательница Эстонской художественной академии Дарья Пополитова.
Для подписчиков
Клуб для талантливых художников и художниц откроется в Нарве
В клуб приглашаются как состоявшиеся, так и начинающие творцы с высоким творческим потенциалом, независимо от возраста. Опытные менторы помогут усовершенствовать профессиональные знания и навыки в области искусства, получить обратную связь от профессионалов в сфере культурного продюсирования, современного искусства, музейного и кураторского дела.