Сб, 6.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Клуб для талантливых художников и художниц откроется в Нарве

Ирина Кивисельг
, журналист
Copy
Дарья Пополитова рада поддерживать и вдохновлять творческих земляков, чтобы они увереннее чувствовали себя на эстонском арт-пространстве.
Дарья Пополитова рада поддерживать и вдохновлять творческих земляков, чтобы они увереннее чувствовали себя на эстонском арт-пространстве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Нарвской художественной резиденции создают творческий инкубатор, или Клуб художн_ц Ида-Вирумаа, участников которого научат развивать профессиональную творческую практику и повышать конкурентоспособность. Возглавит новый проект уроженка Силламяэ, художница, докторантка и преподавательница Эстонской художественной академии Дарья Пополитова.

В клуб приглашаются как состоявшиеся, так и начинающие творцы с высоким творческим потенциалом, независимо от возраста. Опытные менторы помогут усовершенствовать профессиональные знания и навыки в области искусства, получить обратную связь от профессионалов в сфере культурного продюсирования, современного искусства, музейного и кураторского дела.

- Мне давно хотелось сделать что-то полезное для города, в котором я начинала путь в искусство, закончила Нарвскую художественную школу, моим преподавателем была Ольга Тюрина, - сказала Дарья Пополитова. - Поэтому, когда директор Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула предложила возглавить этот проект, с радостью согласилась. Знаю, что в Ида-Вирумаа есть много талантливых художников, которые, возможно, не сильно подкованы в знаниях о том, как выйти на более широкое арт-пространство, работать в области представления своего искусства, как создать свое портфолио и прочее.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх