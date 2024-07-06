Клуб для талантливых художников и художниц откроется в Нарве

В клуб приглашаются как состоявшиеся, так и начинающие творцы с высоким творческим потенциалом, независимо от возраста. Опытные менторы помогут усовершенствовать профессиональные знания и навыки в области искусства, получить обратную связь от профессионалов в сфере культурного продюсирования, современного искусства, музейного и кураторского дела.

- Мне давно хотелось сделать что-то полезное для города, в котором я начинала путь в искусство, закончила Нарвскую художественную школу, моим преподавателем была Ольга Тюрина, - сказала Дарья Пополитова. - Поэтому, когда директор Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула предложила возглавить этот проект, с радостью согласилась. Знаю, что в Ида-Вирумаа есть много талантливых художников, которые, возможно, не сильно подкованы в знаниях о том, как выйти на более широкое арт-пространство, работать в области представления своего искусства, как создать свое портфолио и прочее.