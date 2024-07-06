ПЕРЕДОВИЦА Вайнола не был безучастным исполнителем приказов политиков

Андрес Вайнола, инженер по образованию, пришел управлять здешними шахтами "Eesti Energia" в 2015 году. До этого он занимал различные должности в финском международном концерне "Empower", который занимается строительством электросетей. Шесть лет спустя, когда "Eesti Energia" сформировала "Enefit Power", под управление Вайнола, помимо шахт, перешли электростанции, заводы масел и логистическое предприятие.

Вайнола провел через бури зеленого поворота предприятие с несколькими тысячами сотрудников, которое также было крупнейшим инвестором в Ида-Вирумаа за последние десять лет. На основании этих фактов не будет преувеличением назвать его одним из самых влиятельных людей Ида-Вирумаа, если не самым влиятельным человеком, от решений которого зависят жизни тысяч семей, а также в значительной степени будущее региона.

Несмотря на то, что "Eesti Energia" является государственной компанией, это не означает, что Вайнола был для политиков удобным исполнителем приказов. Он признавался, что еще три-четыре года назад получил указание снести эти сланцевые станции, мол, они больше никогда не понадобятся. Впредь электроэнергия должна была поступать от экологически чистых пропеллеров и из других стран по кабелям "Estlink".

Когда в других странах разразился энергетический кризис, Эстония могла порадоваться, что Вайнола не выполнил такие приказы. Вместе со своей командой он доверился интуиции и не отправил эти станции на металлолом.

Вайнола не боялся также критиковать политические решения, противоречащие здравому смыслу. Подробности причин его предстоящей отставки неизвестны. Но между строк вежливых фраз лаконичного пресс-релиза "Eesti Energia" можно вычитать, что этот уход не был добровольным.