Сб, 6.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ОПРОС Изменит ли что-то в вашей жизни приход нового премьер-министра Кристена Михала?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Copy
Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Konstantin Sednev
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Велло ПЕЭПМАА, работающий пенсионер:

- Не думаю, что сразу что-то поменяется, но надеюсь, что с налогами немножко пересмотрит. Уже пенсионер, но продолжаю работать, потому что на эстонскую пенсию невозможно справляться. Еще ведь хочется не просто жить, а что-то видеть, путешествовать, а если пенсионер не работает, то вынужден сидеть дома.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юрий ОРЛОВ, художник:

- Ничего о новом премьере не знаю. Но в любой политике одинаково: как только кто-то новый приходит, все начинает менять, про то, что у прежнего было хорошо, новый скажет - плохо... Следующий скажет, что все это ерунда, мы сделаем еще лучше. Желаний у меня много, времени не хватит перечислить, а что будет - то будет, от нас все равно ничего не зависит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Антс Эдуард РОЗЕНФЕЛЬД, хуторянин:

- Вряд ли что-то поменяется, особенно в моей пенсионерской хуторской жизни. Но при смене правительства бывают разные нюансы, тем более когда премьером была женщина, а теперь мужчина. Мы ведь по-разному подходим к решению вопросов.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эльму РЕНТИК, пенсионер:

- Ничего не изменится: хуже уже не будет, и лучше тоже вряд ли. Как о человеке ничего о Михале не знаю. Посмотрим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кайри РИЙК, секретарь:

- Экономика на таком уровне, что хуже некуда идти. Надеюсь, что, может быть, в длинной перспективе что-то улучшится, но полушутя можно говорить, что когда Михал был министром климата, у нас были постоянно экстремальные погоды, поэтому надеяться на то, что теперь будет очень хорошо в экономике, невозможно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх