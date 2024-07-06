ОПРОС Изменит ли что-то в вашей жизни приход нового премьер-министра Кристена Михала?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Велло ПЕЭПМАА, работающий пенсионер: - Не думаю, что сразу что-то поменяется, но надеюсь, что с налогами немножко пересмотрит. Уже пенсионер, но продолжаю работать, потому что на эстонскую пенсию невозможно справляться. Еще ведь хочется не просто жить, а что-то видеть, путешествовать, а если пенсионер не работает, то вынужден сидеть дома.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юрий ОРЛОВ, художник: - Ничего о новом премьере не знаю. Но в любой политике одинаково: как только кто-то новый приходит, все начинает менять, про то, что у прежнего было хорошо, новый скажет - плохо... Следующий скажет, что все это ерунда, мы сделаем еще лучше. Желаний у меня много, времени не хватит перечислить, а что будет - то будет, от нас все равно ничего не зависит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Антс Эдуард РОЗЕНФЕЛЬД, хуторянин: - Вряд ли что-то поменяется, особенно в моей пенсионерской хуторской жизни. Но при смене правительства бывают разные нюансы, тем более когда премьером была женщина, а теперь мужчина. Мы ведь по-разному подходим к решению вопросов.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эльму РЕНТИК, пенсионер: - Ничего не изменится: хуже уже не будет, и лучше тоже вряд ли. Как о человеке ничего о Михале не знаю. Посмотрим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Кайри РИЙК, секретарь: - Экономика на таком уровне, что хуже некуда идти. Надеюсь, что, может быть, в длинной перспективе что-то улучшится, но полушутя можно говорить, что когда Михал был министром климата, у нас были постоянно экстремальные погоды, поэтому надеяться на то, что теперь будет очень хорошо в экономике, невозможно.