Постоянный дефицит бюджета и быстро растущий государственный долг создают для Эстонии ряд проблем. Постоянно растущие платежи по процентам ежегодно отнимают у государства деньги, которые оно могло бы использовать на другие необходимые расходы. В случае чрезмерного дефицита Европейская комиссия и министры финансов других стран могут начать ограничивать бюджетные возможности эстонского правительства. Кроме того, мы станем все больше зависеть от кредиторов, которые будут оценивать порядок с государственными финансами, предоставляя нам кредиты также в будущих кризисных ситуациях.
Мадис Мюллер: Почему дефицит бюджета Эстонии является проблемой?
Согласно последнему прогнозу Министерства финансов, в ближайшие четыре года государственные расходы Эстонии будут превышать доходы настолько, что правительству придется каждый год занимать более двух миллиардов евро. Это при условии, что мы сохраним согласованные на сегодняшний день налоги и налоговые ставки и будем исходить из ожидаемого роста расходов.
Ожидается, что в следующем году государственные расходы Эстонии достигнут 18,5 миллиарда евро, и примерно каждый восьмой расходуемый евро придется покрывать за счет нового займа. Это явно слишком много в ситуации, когда экономика, по всем признакам, уже восстанавливается после спада последних двух лет. Приходится признать, что мы как государство условно живем не по средствам.
Согласно весеннему прогнозу Министерства финансов, государственные доходы в 2024 году будут чуть более чем на 50% выше, чем пять лет назад. Расходы же за тот же период вырастут почти на 63%. За пять лет расходы правительственного сектора уже выросли с 39% до более чем 45% ВВП. В отраслевом разрезе наибольший вклад в этот рост внесли расходы на здравоохранение, гособорону и социальную сферу, которые росли более быстрыми темпами.
Так насколько велика проблема дефицита государственного бюджета и использования заемных средств? Ведь другие страны постоянно занимают деньги. По крайней мере, заимствование денег для инвестиций должно быть оправданно, не так ли? Ответ на эти вопросы заключается в том, что все зависит от ситуации.
Вполне ожидаемо, что в более трудные для экономики времена государственные расходы превышают налоговые поступления. Это вполне естественно, поскольку поступление налогов снижается, а потребность в выплате пособий по мере роста безработицы возрастает. Кроме того, для сдерживания роста долговой нагрузки государства госбюджет вовсе не обязательно должен быть полностью сбалансирован.
Достаточно будет достижения сбалансированного бюджета в среднем до выплаты процентов, а также ощутимого экономического роста. На этом фоне и с учетом все еще неустойчивого состояния эстонской экономики умеренный дефицит бюджета по существу был бы оправдан и в этом году. Проблема, однако, в том, что нынешний уровень дефицита уже нельзя считать умеренным, и в ближайшие годы улучшения ситуации не предвидится.
Мы часто слышим аргументы, что, конечно, государство не должно брать кредиты для покрытия своих текущих расходов, но займы позволительно использовать для финансирования долгосрочных инвестиций. Однако в государственных финансах опасно проводить прямую параллель с инвестициями, к примеру, на уровне предприятия. В случае одного предприятия понятно, что разумно для долгосрочных инвестиций взять кредит, который можно будет погасить в будущем за счет ожидаемого роста доходов. Однако в случае с государством очевидно, что инвестировать, например, в инфраструктуру необходимо постоянно и достаточно стабильно.
Таким образом, в последние годы инвестиции эстонского государства оставались в пределах 5-7% ВВП, что составляет более 2 миллиардов евро в год. Постоянно беря новые займы для осуществления инвестиций такого масштаба, очень сложно сдерживать рост бремени государственного долга. Более того, не совсем понятно, что вообще можно считать инвестициями. Ведь рассматриваемые в государственном учете как текущие расходы вложения в образование - это инвестиции в будущее, расходы на здравоохранение - это инвестиции в здоровье эстоноземельцов, а расходы на государственную оборону - это инвестиции в нашу безопасность.
Рассуждая таким образом, мы можем прийти к выводу, что большая часть государственных расходов - это, по сути, необходимые "инвестиции". Поэтому неписаное правило, что за счет заемных средств могут покрываться только инвестиции, по сути вовсе не является ограничением на расходование заемных денег. В целом при управлении государственными финансами все же необходимо следить за общим балансом доходов и расходов государства, обеспечивая при этом осуществление всех необходимых инвестиций и расходов.
Почему постоянные бюджетные дефициты и растущая долговая нагрузка государства являются столь проблематичными? Руководители центральных банков обычно указывают на то, что правительства, вливая в экономику заемные средства, как правило, провоцируют рост цен. Это по-прежнему верно, и чрезмерные государственные заимствования, подстегивая рост цен, могут в итоге нанести ущерб конкурентоспособности экономики.
Однако стоит осознать, что, тратя как государство слишком много, мы все больше связываем себе руки и отдаем часть нашей свободы.
Во-первых, в случае чрезмерно больших государственных расходов свобода наших политиков в принятии решений о необходимых эстонскому обществу расходах будет постепенно сокращаться по мере того, как растущие расходы по интрессам будут откусывать все больший кусок от бюджета. Поскольку при формировании бюджета невозможно учесть рост расходов по интрессам, растущие процентные платежи напрямую ограничивают возможности увеличения других важных для общества расходов в случае необходимости.
Во-вторых, выйдя за рамки согласованных в Европейском союзе принципов ответственного управления государственными финансами, мы уступим часть своей независимости при составлении бюджетов Европейской комиссии.
"Приходится признать, что мы как государство условно живем не по средствам".Мадис Мюллер, президент Банка Эстонии
В-третьих, растущее долговое бремя увеличивает зависимость эстонского государства от кредиторов. История показывает, что Эстония - страна с довольно нестабильной экономикой, к тому же географически мы находимся в таком месте, где имеет смысл быть готовыми к различным кризисам. Это означает финансовую готовность, то есть наличие разумных буферов. В качестве условного буфера следует также рассматривать достаточно низкую долговую нагрузку государства, которая позволит правительству в сложной ситуации занять больше денег. Чем выше будет наша долговая нагрузка, тем менее мы будем готовы к разного рода кризисам, поскольку в случае необходимости мы уже не сможем взять кредит на приемлемых условиях.
Неправда, что страны с гораздо более высокой долговой нагрузкой, чем у нас, живут без проблем, а значит, такое же будущее ожидает и нас, если мы решим продолжать накапливать государственный долг. Все помнят проблемы, возникшие из-за высокого уровня долга стран Южной Европы чуть более десяти лет назад. Решение этих проблем потребовало от правительств, по настоянию кредиторов, резкого сокращения расходов и проведения принудительных реформ.
Умеренная долговая нагрузка и ответственное управление государственными финансами означают более низкие процентные ставки не только для правительства, но и для эстонских предпринимателей при расширении своей деятельности и создании рабочих мест. В частности, процентная ставка по государственным облигациям зачастую представляет собой нижний предел, к которому кредиторы добавляют дополнительную маржу в соответствии с рисками конкретного предприятия или проекта при кредитовании в той же стране. Для правительства, конечно, процентная ставка будет оставаться более низкой, если мы сможем разумно управлять государственными финансами и поддерживать наш суверенный кредитный рейтинг на достаточно высоком уровне.
С учетом всего вышесказанного стоит требовать и ожидать от формирующих политику лиц ответственного управления финансами эстонского государства и поддержания доходов и расходов государства в наилучшем возможном балансе. С кредитными деньгами следует обращаться осторожно. Тот факт, что нам сейчас щедро предлагают кредит, не означает, что было бы разумно взять его в полном предлагаемом объеме.
Как избиратели и налогоплательщики, мы должны понимать, что, хотя заимствование денег позволяет государству увеличить расходы без немедленного повышения налогов, в конечном итоге нам обязательно выставят счет за все эти "заказанные" пособия, инвестиции и налоговые льготы. Будь то болезненные решения о жесткой экономии или более высокие налоги в будущем.