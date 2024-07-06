Мадис Мюллер: Почему дефицит бюджета Эстонии является проблемой?

Вполне ожидаемо, что в более трудные для экономики времена государственные расходы превышают налоговые поступления. Это вполне естественно, поскольку поступление налогов снижается, а потребность в выплате пособий по мере роста безработицы возрастает. Кроме того, для сдерживания роста долговой нагрузки государства госбюджет вовсе не обязательно должен быть полностью сбалансирован.

Достаточно будет достижения сбалансированного бюджета в среднем до выплаты процентов, а также ощутимого экономического роста. На этом фоне и с учетом все еще неустойчивого состояния эстонской экономики умеренный дефицит бюджета по существу был бы оправдан и в этом году. Проблема, однако, в том, что нынешний уровень дефицита уже нельзя считать умеренным, и в ближайшие годы улучшения ситуации не предвидится.

Мы часто слышим аргументы, что, конечно, государство не должно брать кредиты для покрытия своих текущих расходов, но займы позволительно использовать для финансирования долгосрочных инвестиций. Однако в государственных финансах опасно проводить прямую параллель с инвестициями, к примеру, на уровне предприятия. В случае одного предприятия понятно, что разумно для долгосрочных инвестиций взять кредит, который можно будет погасить в будущем за счет ожидаемого роста доходов. Однако в случае с государством очевидно, что инвестировать, например, в инфраструктуру необходимо постоянно и достаточно стабильно.