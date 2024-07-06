Территория застройки новой центральной библиотеки и общественного центра в Йыхви расположена вдоль недавно построенной культурной оси, то есть променада, соединяющего образовательные и культурные учреждения. Кроме того, новое здание станет ориентиром всего учебного городка, так как его хорошо видно с Пуру теэ, виадука, со стороны "Pargi Keskus" и начала улицы Харидузе.

Новое здание станет одновременно началом и завершением променада, поэтому в условиях конкурса подчеркнута важность использования существующей ценности и создания связующей и четкой пространственной связи между променадом и новым зданием. 

Фото: Eskiis / ABMU

Технические показатели

  • Площадь строительства - 1300 кв. м
  • Высота над уровнем земли: нижняя часть - 2,4 м, высшая - 18 м
  • Этажность: в сторону улицы Харидузе - 2-3 этажа, в сторону Пуру теэ - 4 этажа
  • Площадь под навесом - 120 кв. м
  • Закрытая общая площадь - 3170 кв. м
  • Закрытая чистая площадь - 2511 кв. м
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