Территория застройки новой центральной библиотеки и общественного центра в Йыхви расположена вдоль недавно построенной культурной оси, то есть променада, соединяющего образовательные и культурные учреждения. Кроме того, новое здание станет ориентиром всего учебного городка, так как его хорошо видно с Пуру теэ, виадука, со стороны "Pargi Keskus" и начала улицы Харидузе.