ВИДЕО "Этот дом мы тоже построим!"

- Это был очень и очень сложный выбор. Мы делали несколько перерывов, чтобы искать компромиссы, но в итоге пришли к согласию, - сказал он, отметив, что здание, предполагаемая стоимость которого составит семь миллионов евро, будет возведено в Йыхвиском микрорайоне в конце учебного городка со стороны виадука, по соседству с художественной школой, к концу 2027 года.