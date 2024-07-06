Целью этого конкурса не было только наполнить архитектурные книги красивыми фотографиями работ-победителей. "Мы пойдем до конца. Мы достроим этот дом, и построим его очень быстро", - пообещал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, объявляя работы-победители архитектурного конкурса на проект Йыхвиской библиотеки и общественного центра.
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ВИДЕО ⟩ "Этот дом мы тоже построим!"
Реймаа, который также был председателем жюри конкурса, признался, что из двадцати полученных работ было очень сложно выбрать работу-победителя "Lukukivi".