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ВИДЕО "Этот дом мы тоже построим!"

Эрик Гамзеев
, журналист
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Победителем конкурса на проект Йыхвиской библиотеки стала работа архитекторов "Lukukivi" Эгона Метусала и Лийс Уустал.
Победителем конкурса на проект Йыхвиской библиотеки стала работа архитекторов "Lukukivi" Эгона Метусала и Лийс Уустал. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Целью этого конкурса не было только наполнить архитектурные книги красивыми фотографиями работ-победителей. "Мы пойдем до конца. Мы достроим этот дом, и построим его очень быстро", - пообещал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, объявляя работы-победители архитектурного конкурса на проект Йыхвиской библиотеки и общественного центра.

Реймаа, который также был председателем жюри конкурса, признался, что из двадцати полученных работ было очень сложно выбрать работу-победителя "Lukukivi".

- Это был очень и очень сложный выбор. Мы делали несколько перерывов, чтобы искать компромиссы, но в итоге пришли к согласию, - сказал он, отметив, что здание, предполагаемая стоимость которого составит семь миллионов евро, будет возведено в Йыхвиском микрорайоне в конце учебного городка со стороны виадука, по соседству с художественной школой, к концу 2027 года.

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