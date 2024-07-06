ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Кая Каллас

"Когда я прибыла в Дом Стенбока, резервы уже закончились. Урок на будущее заключается в том, что всякий раз, когда вы видите, как политики дают пустые обещания, повысьте свой голос и спросите", - заявила Каллас на своей последней в качестве главы правительства пресс-конференции на этой неделе.

Да, сама Каллас винит себя в том, что она не сказала избирателям правду перед последними выборами в Рийгикогу и умолчала о предстоящем повышении налогов. И, вероятно, здесь свою роль играет тот факт, что ее поддержка упала почти вдвое по сравнению с моментом выборов, однако в период кризиса такой ход вещей вполне закономерен. Но дело в том, что Кая Каллас, став высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, является первым в истории эстонским политиком, достигшим такого высокого уровня в международной сфере. В любом случае, она заслуживает за это похвалы даже со стороны своих оппонентов.