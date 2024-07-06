Через четыре года в Ида-Вирумаа откроются одновременно шесть новых школьных зданий

В ноябре прошлого года министр образования Кристина Каллас лично приехала встретиться с жителями Тойлаской волости, чтобы объяснить необходимость закрытия гимназии и строительства нового здания школы. Убедить всех ей не удалось, и защитники гимназии обратились в суд.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik