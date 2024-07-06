1 сентября 2028 года в Ида-Вирумаа распахнут свои двери шесть новых школьных зданий - при поддержке Европейского союза на смену школьным зданиям советской эпохи будут построены современные храмы просвещения.
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Через четыре года в Ида-Вирумаа откроются одновременно шесть новых школьных зданий
Будущие новые школьные здания в Ида-Вирумаа
- В волости Алутагузе - преобразование Ийзакуской гимназии в основную школу и строительство школьного здания на 135 учебных мест.
- В Кохтла-Ярве в Ярвеской городской части - объединение двух основных школ в одну основную школу и строительство школьного здания для Ярвеской школы Кохтла-Ярве.
- В Кохтла-Ярве в Ахтмеской городской части - объединение трех основных школ в одну основную школу и строительство нового школьного здания максимум с тремя параллелями.
- В Нарве в городской части Солдино - объединение как минимум двух основных школ в одну основную школу и строительство школьного здания максимум с тремя параллелями и маленькими классами.
- В Нарва-Йыэсуу - строительство школьного здания на 135 учебных мест.
- В Тойла - преобразование гимназии в основную школу и строительство здания школы на 180 учебных мест.