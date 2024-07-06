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Через четыре года в Ида-Вирумаа откроются одновременно шесть новых школьных зданий

Эрик Калда
, журналист
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В ноябре прошлого года министр образования Кристина Каллас лично приехала встретиться с жителями Тойлаской волости, чтобы объяснить необходимость закрытия гимназии и строительства нового здания школы. Убедить всех ей не удалось, и защитники гимназии обратились в суд.
В ноябре прошлого года министр образования Кристина Каллас лично приехала встретиться с жителями Тойлаской волости, чтобы объяснить необходимость закрытия гимназии и строительства нового здания школы. Убедить всех ей не удалось, и защитники гимназии обратились в суд. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

1 сентября 2028 года в Ида-Вирумаа распахнут свои двери шесть новых школьных зданий - при поддержке Европейского союза на смену школьным зданиям советской эпохи будут построены современные храмы просвещения.

Будущие новые школьные здания в Ида-Вирумаа

  • В волости Алутагузе - преобразование Ийзакуской гимназии в основную школу и строительство школьного здания на 135 учебных мест.
  • В Кохтла-Ярве в Ярвеской городской части - объединение двух основных школ в одну основную школу и строительство школьного здания для Ярвеской школы Кохтла-Ярве.
  • В Кохтла-Ярве в Ахтмеской городской части - объединение трех основных школ в одну основную школу и строительство нового школьного здания максимум с тремя параллелями.
  • В Нарве в городской части Солдино - объединение как минимум двух основных школ в одну основную школу и строительство школьного здания максимум с тремя параллелями и маленькими классами.
  • В Нарва-Йыэсуу - строительство школьного здания на 135 учебных мест.
  • В Тойла - преобразование гимназии в основную школу и строительство здания школы на 180 учебных мест.

Министр образования и науки Кристина Каллас подписала приказ вместе с инвестиционным планом, согласно которому на модернизацию сети основных школ в Ида-Вирумаа будет выделено 60,7 млн евро. Большая часть финансирования будет получена от Европейского союза.

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