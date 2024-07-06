В Кохтла-Ярве планируется построить современный картинг-центр

Трассу планируют построить рядом с бывшим рынком, на месте старой построенной 40 лет назад картинговой трассы, на которой, однако, как известно, состоялись лишь единичные соревнования и которая на сегодняшний день амортизирована. Планируется удалить нынешнее асфальтовое покрытие и построить вместо него новый круг длиной 1,2 км. Рядом с трассой планируется разместить десять контейнерных зданий для хранения картов и раздевалок. Планируется приобрести двадцать новых электрических картов, которые энтузиасты этой спортивной дисциплины смогут арендовать для гонок. Рядом с картинговой трассой будет установлена солнечная станция для зарядки двигателей картов.