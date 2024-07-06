Закончены реновация старого здания и строительство новой части Нарвской Кесклиннаской школы, длившиеся пару лет. Скоро предстоящее новоселье омрачено неприятностью, о чем уже заявлено в полицию: некий гражданин регулярно бросает камни в новые большие школьные окна.
Еще не открывшаяся после реконструкции Нарвская Кесклиннаская школа уже стала жертвой вандала
Большими окнами с почти что зеркальными стеклами покрыты практически все фасады новой пристройки Нарвской Кесклиннаской школы.
В июне было замечено, что к школе постоянно приходит некий немолодой мужчина, кидает камни в стекла и убегает. Это увидели при помощи камер видеонаблюдения дежурные школьные работники.
Директор Нарвской Кесклиннаской школы Анна Зубова рассказала "Северному побережью", что этот некий гражданин приходил к школе несколько дней подряд, начиная с 26 июня, и бросал в оконные стекла камни. Стекла, правда, не разбиты, но появились вмятины, царапины и скрытые трещины, которые проявят себя, как сообщил производитель стекла, при перепадах температур. То есть стекло, будучи поврежденным, может треснуть позднее.
Заявление в полицию школа направила 1 июля. "Полиция уже ведет следствие и общалась как с нашими работниками, так и со мной. И они знают, кто это", - поведала Зубова.
По настроению директора школы ясно, насколько неприятная эта история. "Мне очень жаль, что наше новое здание, в которое еще не успели прийти школьники, уже подверглось актам вандализма", - сказала Анна Зубова с сильной грустью в голосе.
В полиции "Северному побережью" подтвердили, что по заявлению из школы начато уголовное производство. Больше сведений пока не предоставлено.
Реконструкция исторического здания Нарвской Кесклиннаской школы и возведение новой пристройки к нему начались в 2022 году, но уже с осени 2021 года школа работала на замещающих площадях в двух разных районах Нарвы. Теперь капитально обновленная и полностью переоснащенная школа распахнет двери для учащихся в сентябре.
Уже в 2023 году по соседству с Нарвской Кесклиннаской школой заработала совершенно новая Нарвская госгимназия. Обе они были спроектированы и по очереди построены как единый образовательный комплекс на улице Александра Пушкина.
В Нарвской горуправе сообщили, что строительная фирма уже передала им перестроенное здание Нарвской Кесклиннаской школы, и сейчас изготавливается школьная мебель, которая, согласно условиям тендера, должна быть на месте до конца июля. Затем к середине августа будет установлено необходимое инфотехнологическое оборудование.
"На сегодняшний день нет никаких опасений о том, что к новому учебному году здание Кесклиннаской школы будет не готово к приему учеников", - успокоил заместитель заведующего отделом культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун.