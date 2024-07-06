Еще не открывшаяся после реконструкции Нарвская Кесклиннаская школа уже стала жертвой вандала

Большими окнами с почти что зеркальными стеклами покрыты практически все фасады новой пристройки Нарвской Кесклиннаской школы.

В июне было замечено, что к школе постоянно приходит некий немолодой мужчина, кидает камни в стекла и убегает. Это увидели при помощи камер видеонаблюдения дежурные школьные работники.

Директор Нарвской Кесклиннаской школы Анна Зубова рассказала "Северному побережью", что этот некий гражданин приходил к школе несколько дней подряд, начиная с 26 июня, и бросал в оконные стекла камни. Стекла, правда, не разбиты, но появились вмятины, царапины и скрытые трещины, которые проявят себя, как сообщил производитель стекла, при перепадах температур. То есть стекло, будучи поврежденным, может треснуть позднее.

Заявление в полицию школа направила 1 июля. "Полиция уже ведет следствие и общалась как с нашими работниками, так и со мной. И они знают, кто это", - поведала Зубова.

По настроению директора школы ясно, насколько неприятная эта история. "Мне очень жаль, что наше новое здание, в которое еще не успели прийти школьники, уже подверглось актам вандализма", - сказала Анна Зубова с сильной грустью в голосе.

В полиции "Северному побережью" подтвердили, что по заявлению из школы начато уголовное производство. Больше сведений пока не предоставлено.