Подозреваемый в убийстве в Йыхви взят под стражу

Сегодня Вируская окружная прокуратура обратилась в Вируский уездный суд с просьбой арестовать 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, поскольку, по мнению прокуратуры, он может совершить новые преступления, когда выйдет на свободу. Суд согласился с оценкой прокурора и заключил мужчину под стражу на два месяца.

"Собранные на данный момент доказательства позволяют предположить, что арестованный, скорее всего, является исполнителем преступления. Арест по своей сути является наиболее тяжкрй мерой обеспечения уголовного судопроизводства, которую запрашивает прокуратура в случае, если иные возможные средства правовой защиты не обеспечивают в достаточной степени беспрепятственное течение уголовного процесса и не предотвращают совершение новых преступлений. По делу подозреваемого, которого сегодня взяли под стражу, суд согласился с позицией обвинения. Несмотря на сегодняшнее решение об аресте, уголовные дела в отношении остальных троих подозреваемых будут продолжены", сказала прокурор Маргит Луга.

Около 01.30 в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире в Йыхви найден убитым 61-летний мужчина.

Полиция немедленно отреагировала на вызов и задержала на месте происшествия 37-, 38-, 46- и 37-летнего мужчин с признаками употребления алкоголя.

По словам начальника Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, все подозреваемые были знакомы с жертвой.