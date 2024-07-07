Глава эстонской полиции поучаствовал в патрулировании улиц Кохтла-Ярве

Как сообщили в Кохтла-Ярвеской горуправе, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев и начальник Йыхвиского полицейского участка Андреас Клийманта прибыли 5 июля в здание городского управления. Там на встрече с мэром Хенри Казело обсуждались возможности сотрудничества для снижения уровня преступности в регионе и повышения чувства безопасности у горожан.

Было сказано, например, что разумно подключить в Кохтла-Ярве городские камеры видеонаблюдения напрямую к системе полиции, чтобы полицейские могли незамедлительно реагировать на происходящие на улицах нарушения.

Для местного самоуправления отметили важность персональной работы с теми правонарушителями, кто нарушают законы систематически. Отмечается, что причиной рецидивов являются обычно социальные проблемы.

После встречи с мэром Кохтла-Ярве руководители полиции лично патрулировали пешком улицы Ярвеской части города. На улицах они также пообщались с местными жителями.