RMK подпиcал договор купли-продажи древесины с VKG с целью создания завода по производству биопродуктов

Планируемое производство VKG будет потреблять 700 000 кубометров древесины, заготавливаемой в государственных лесах ежегодно. Долгосрочное соглашение с RMK обеспечит VKG примерно третью часть необходимого сырья.

По словам Микка Маррана, председателя правления RMK, после подписания рамочного соглашения теперь стоит держать кулаки, чтобы VKG Fiber смогла успешно завершить все этапы принятия инвестиционного решения. Успех планов также обеспечит стабильность с точки зрения RMK, поскольку объем продаж составит семь миллионов кубометров балансовой древесины за десять лет.

«Если завод будет построен, VKG станет крупнейшим клиентом RMK. Планируемый в волости Люганузе завод начнет перерабатывать около пятой части от общего объема древесины, заготавливаемой в государственном лесу. Химическая переработка древесины имеет важное значение с точки зрения всего лесного и лесозаготовительного сектора, поскольку сегодня львиная доля древесины вывозится из Эстонии, не добавляя при этом добавленной стоимости. Теперь заложен настоящий фундамент, чтобы больше рабочих мест и больше доходов могли остаться в Эстонии», — сказал Марран.