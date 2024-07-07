Центристы потратили на последние выборы более сорока тысяч евро

Центристская партия потратила на выборы в Европарламент 43401 евро, из которых, согласно отчету, почти 20 тысяч до сих пор не оплачены.

Стоимость предвыборной кампании Яны Тоом, как сообщает Rus.ERR, составила 15022 евро, из которых 6116 евро оплачено, а 8906 - еще нет.

Расходы на предвыборную кампанию председателя партии Михаила Кылварта составили 14415, из которых 9665 уже оплачено, а 4750 - пока нет.