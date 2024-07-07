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Центристы потратили на последние выборы более сорока тысяч евро

Северное побережье
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Фото: Kollaaž

Центристская партия Эстонии потратила на минувшие выборы в Европарламент более 43 тысяч евро, о чем говорится в отчете, представленном Комиссии по контролю за финансированием политических партий. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR.

Центристская партия потратила на выборы в Европарламент 43401 евро, из которых, согласно отчету, почти 20 тысяч до сих пор не оплачены.

Стоимость предвыборной кампании Яны Тоом, как сообщает Rus.ERR, составила 15022 евро, из которых 6116 евро оплачено, а 8906 - еще нет.

Расходы на предвыборную кампанию председателя партии Михаила Кылварта составили 14415, из которых 9665 уже оплачено, а 4750 - пока нет.

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