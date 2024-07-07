Энели Ефимова завоевала золото на юниорском Чемпионате Европы

В финале Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту и 6,12 секунды. Накануне же вечером в полуфинале она проплыла эту дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды и побила свой же рекорд Эстонии.

Для 17-летней спортсменки это был седьмой в карьере чемпионат Европы среди юниоров и четвертая подряд золотая медаль на дистанции 100 метров брассом.

Уроженка Силламяэ Энели Ефимова, которая научилась плавать в пятилетнем возрасте, тренировалась под руководством Евгения Бугакова, Александра Чередникова и Сергея Максимова из силламяэского плавательного клуба "Kalev". В возрасте 12 лет она отправилась в Таллинн, чтобы учиться в спортивной гимназии "Audentes", и начала тренироваться в школе плавания "Kalev", где тренер Хенри Хейн помог ей достичь мировых вершин.