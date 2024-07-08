Сегодня начались переговоры правящей коалиции о налоге на гособорону

Основные темы дебатов были намечены на минувшей неделе: это проблемы безопасности, дополнительная обороноспособность и уровень жизни населения.

Министр финансов Март Вырклаэв не стал уточнять сумму ежегодных поступлений, которые государство могло бы получать за счет налога на гособорону, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться на коалиционных переговорах.

Соцдемы намерены получить в этот раз больше руководящих должностей в государстве, поскольку их вес в парламенте вырос и теперь за счет депутатов-перебежчиков они имеют потенциально больше голосов, чем Eesti 200.

Кандидат в премьер-министры от Партии реформ Кристен Михал заявил, что надеется сформировать новое правительство к концу июля или началу августа.

Нынешний лидер Партии реформ, действующая глава правительства Кая Каллас оставляет пост премьера Эстонии, так как избрана главой европейской дипломатии.

С апреля 2023 года в Эстонии работает правительство, которое под председательством Каи Каллас сформировали Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200.