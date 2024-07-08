Тренирующаяся в Эстонии украинка побила мировой рекорд, державшийся 37 лет

Ярослава обеспечила победу на этапе с результатом 2,03 во второй попытке, затем пропустила высоту 2,05, со второй попытки взяла 2,07 м и 2,1 метра - с первой попытки.

Таким образом, Магучих побила мировой рекорд, который в женских прыжках в высоту держался 37 лет. Предыдущий лучший результат был установлен в 1987 году болгаркой Стефкой Костадиновой, которая взяла высоту 2,09 метра.

"Перед соревнованиями у меня было ощущение, что я могу прыгнуть на 2,07, а может и на 2,10. В итоге получилось так, что я написала историю украинской мировой легкой атлетики", - рассказала Магучих после соревнований.

Второе место с результатом 2,0 метра заняла австралийка Никола Олислагерс. Третьей стала Ангелина Топич из Сербии, повторившая свой личный рекорд – 1,98.