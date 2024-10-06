В субботу, 5 октября, в 12-й раз были вручены государственные премии в области образования. На торжественной церемонии, прошедшей на этот раз в Йыхвиском концертном доме, были объявлены лауреаты в 12-ти категориях, а также вручена большая денежная премия за дело всей жизни.
БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ ⟩ В Йыхви вручили государственные премии педагогам, но учителей из Ида-Вирумаа среди лауреатов нет
Лауреаты во всех категориях получили годовую премию в размере 10000 евро, а сумма премии за дело жизни составила 65000 евро. Лауреаты также получили статуэтки, изображающие маленького Йоозепа, который держит в руках земной шар, символизирующий все знания мира.
Всего было выдвинуто в этом году 1620 кандидатов, из которых выбрали 36 номинантов. Все номинанты были также награждены денежной премией в размере 2400 евро.
В категории "премия за дело жизни" нынче было 35 кандидатов.
Государственную премию за дело жизни получил Олав Аарна, который является визионером, уважаемым ученым и международно признанным экспертом в области образования. Он войдет в историю как один из основателей образовательного форума и ректор двух университетов.
На звание лауреата претендовали два учителя из Ида-Вирумаа: на премию "Преподаватель года" был номинирован Арго Соолеп, преподаватель этого года в северо-восточном уезде, на премию "За дело всей жизни" - Георгий Осташов.
Победители конкурса "Учитель года 2024":
- Премия за дело жизни в сфере образования присуждена Олаву Аарна
- Воспитатель года - Керсти Лооксон, детский сад "Rännaku", Таллинн
- Учитель начальных классов года - Туули Койтьярв, Ваналиннаская основная школа, Пярну
- Классный руководитель года - Кяди-Лийз Ильвес, Холстреская основная школа
- Учитель года в гимназической ступени - Айми Йыэсалу, Пылваская гимназия
- Учитель-предметник года в основной школе - Пярт Кукк, основная школа Уулу
- Преподаватель года в профессиональном образовании - Анне Рудановски, Тартуская художественная школа и художественная школа "Pallas"
- Учитель по интересам года - Пилле-Рийн Пярнсалу, Тартуский дом природы
- Опорный специалист года - Кайза Хунт Лопес, школа Форселиуса, Тарту
- Университетский преподаватель года - Мати Роасто, Эстонский университет естественных наук
- Руководитель учебного заведения года - Рийма Вельбре, детский сад "Tareke", Хаапсалу
- Друг образования года - Таави Котка
- Образовательное достижение года - образовательная программа "Liikuma Kutsuv Kool" ("Школа, призывающая к движению")
Гала-церемония "Учитель года" уже в 2016 и 2019 годах проходила в Йыхвиском концертном доме, так что нынешний раз - третий.
- Места для проведения гала-мероприятия всегда разные. С учетом нынешнего перехода на эстоноязычное образование, был выбран Йыхвиский концертный дом, - пояснила эксперт по коммуникации Министерства образования и науки Лийна Писарев.