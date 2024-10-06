БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ В Йыхви вручили государственные премии педагогам, но учителей из Ида-Вирумаа среди лауреатов нет

Лауреаты во всех категориях получили годовую премию в размере 10000 евро, а сумма премии за дело жизни составила 65000 евро. Лауреаты также получили статуэтки, изображающие маленького Йоозепа, который держит в руках земной шар, символизирующий все знания мира.

Всего было выдвинуто в этом году 1620 кандидатов, из которых выбрали 36 номинантов. Все номинанты были также награждены денежной премией в размере 2400 евро.

В категории "премия за дело жизни" нынче было 35 кандидатов.

Государственную премию за дело жизни получил Олав Аарна, который является визионером, уважаемым ученым и международно признанным экспертом в области образования. Он войдет в историю как один из основателей образовательного форума и ректор двух университетов.

На звание лауреата претендовали два учителя из Ида-Вирумаа: на премию "Преподаватель года" был номинирован Арго Соолеп, преподаватель этого года в северо-восточном уезде, на премию "За дело всей жизни" - Георгий Осташов.

Победители конкурса "Учитель года 2024": Премия за дело жизни в сфере образования присуждена Олаву Аарна

присуждена Олаву Аарна Воспитатель года - Керсти Лооксон, детский сад "Rännaku", Таллинн

- Керсти Лооксон, детский сад "Rännaku", Таллинн Учитель начальных классов года - Туули Койтьярв, Ваналиннаская основная школа, Пярну

- Туули Койтьярв, Ваналиннаская основная школа, Пярну Классный руководитель года - Кяди-Лийз Ильвес, Холстреская основная школа

- Кяди-Лийз Ильвес, Холстреская основная школа Учитель года в гимназической ступени - Айми Йыэсалу, Пылваская гимназия

- Айми Йыэсалу, Пылваская гимназия Учитель-предметник года в основной школе - Пярт Кукк, основная школа Уулу

- Пярт Кукк, основная школа Уулу Преподаватель года в профессиональном образовании - Анне Рудановски, Тартуская художественная школа и художественная школа "Pallas"

- Анне Рудановски, Тартуская художественная школа и художественная школа "Pallas" Учитель по интересам года - Пилле-Рийн Пярнсалу, Тартуский дом природы

- Пилле-Рийн Пярнсалу, Тартуский дом природы Опорный специалист года - Кайза Хунт Лопес, школа Форселиуса, Тарту

- Кайза Хунт Лопес, школа Форселиуса, Тарту Университетский преподаватель года - Мати Роасто, Эстонский университет естественных наук

- Мати Роасто, Эстонский университет естественных наук Руководитель учебного заведения года - Рийма Вельбре, детский сад "Tareke", Хаапсалу

- Рийма Вельбре, детский сад "Tareke", Хаапсалу Друг образования года - Таави Котка

- Таави Котка Образовательное достижение года - образовательная программа "Liikuma Kutsuv Kool" ("Школа, призывающая к движению")

Гала-церемония "Учитель года" уже в 2016 и 2019 годах проходила в Йыхвиском концертном доме, так что нынешний раз - третий.​

- Места для проведения гала-мероприятия всегда разные. С учетом нынешнего перехода на эстоноязычное образование, был выбран Йыхвиский концертный дом, - пояснила эксперт по коммуникации Министерства образования и науки Лийна Писарев.