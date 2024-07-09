Обычно мы излагаем свои пожелания на бумаге перед выборами, но сейчас коалиция рассматривает вопрос создания нового правительства, вот поэтому я как руководитель Центрального союза профсоюзов решила еще раз вынести на обсуждение политические пожелания относительно благосостояния работников, поскольку они всегда были основой соглашений о сотрудничестве, заключенных с политическими партиями.
Обращение профсоюзов к новому правительству: "Защитите права трудящихся!"
Наши основные цели: содействие ведению коллективных переговоров, защита рабочих мест и обеспечение социальных гарантий работникам. История показывает, что работникам по-прежнему нужны коллективные договоры, чтобы объяснить свои пожелания владельцам предприятий.
Да, на местах между начальником и сотрудником проводятся индивидуальные обсуждения развития, где ставятся цели, однако эти обсуждения зачастую остаются лишь формальностью, а их результаты просто исчезают в ящиках стола.
Цель директивы ЕС в вопросе о минимальной заработной плате - сбалансировать рынок труда, а не опустошать кошельки владельцев предприятий. Цель достичь охвата коллективным договором в Эстонии на 80 процентов означает повышение уровня заработной платы и повышение профессионального благополучия работников, а также оживление экономики за счет увеличения потребления.
Предыдущий опыт показывает, что уровень жизни и коллективные договоры напрямую связаны: чем больше охват коллективными договорами, тем лучше качество жизни людей.
Нам когда-то обещали, что через 15 лет Эстония войдет в пятерку самых богатых стран Европы. Хотя этот срок уже давно прошел и Эстония так и не достигла желаемого, сейчас настало время предпринять долгосрочные шаги к достижению цели и создать благоприятные условия для роста благосостояния населения.
Отраслевые и межотраслевые коллективные переговоры очень важны для достижения адекватной минимальной заработной платы в Эстонии, а также в других государствах-членах Европейского союза, поэтому их необходимо последовательно поддерживать и расширять в Эстонии в будущем, причем делать это необходимо вместе с социальными партнерами. В настоящее время чиновники Минэкономики готовят план действий по расширению охвата коллективными договорами.
Недавно завершился пятый раунд переговоров по соглашению в Министерстве образования и науки. К моему великому удивлению позже я услышала, что представитель работодателя за столом переговоров громко заявил, что не намерен подписывать коллективный договор с профсоюзом. Это было удивительно, поскольку член профсоюза, инициирующий обсуждение коллективного договора, является представителем работников, который первым обсудил все предложения с работниками предприятия. Однако отказ от обсуждения и заключения коллективного договора - это не только пренебрежительное отношение к своим сотрудникам, но и нарушение закона.
В некоторых случаях давлению со стороны работодателя подвергаются и работающие в компаниях доверенные лица, которых сокращают либо увольняют с работы в нарушение закона. Поэтому защита профсоюзных представителей трудящихся должна быть значительно усилена.
Важными целями являются защита рабочих мест, поддержание доходов в период роста стоимости жизни, повышение заработной платы и сокращение гендерного разрыва в оплате труда. Только справедливо оплачиваемые работники могут внести свой вклад в развитие общества с максимальной производительностью и жить достойной жизнью как дома, так и на работе.
"Защита рабочих мест, поддержание доходов в условиях роста стоимости жизни, повышение заработной платы и сокращение гендерного разрыва в оплате труда являются важными целями".Кайа Васк, председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии
Все работники заслуживают социальных гарантий, включая защиту от безработицы и болезней, а также право на отпуск. Работники должны иметь больше прав на принятие решений относительно гибкого планирования своего рабочего времени, а рабочее время должно быть сокращено.
Права удаленных работников также должны быть защищены, включая их право быть вне доступа в нерабочее время. Здесь на помощь работникам может прийти коллективный договор, заключенный на разумных условиях между работодателем и представителем работников.
Профсоюзы также должны более активно участвовать в изучении анализа рисков компаний, чтобы точно оценить факторы риска и снизить профессиональные заболевания. В Эстонии по-прежнему слишком много людей болеют и попадают в несчастные случаи на рабочем месте, но врачи вообще не фиксируют диагнозы рака, обусловленные условиями работы.
Настало время создания страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, однако сегодня требование от работодателя компенсации за ухудшение здоровья может означать годы судебных разбирательств.
Требования и цели Центрального союза профсоюзов, на которых я остановилась, направлены на защиту благосостояния и прав работников, которые, в свою очередь, поддерживают развитие общества.
Я кратко упомяну о них здесь еще раз.
Отраслевые и межсекторальные коллективные переговоры должны получать поддержку на национальном уровне и активно расширяться.
Эстонские инвестиции должны быть направлены на образование и обучение на протяжении всей жизни, чтобы обеспечить устойчивое развитие.
Всем людям должна быть гарантирована возможность участвовать в непрерывном обучении на работе и в свободное время без каких-либо затрат с их стороны.
Деньги на инвестиции национальной обороны изыскиваются без ограничения прав и социальных гарантий сотрудников.
При госзакупках предпочтение должно отдаваться компаниям, уважающим права работников и профсоюзов.
Должно быть создано (обязательное) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.