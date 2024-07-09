Обращение профсоюзов к новому правительству: "Защитите права трудящихся!"

Наши основные цели: содействие ведению коллективных переговоров, защита рабочих мест и обеспечение социальных гарантий работникам. История показывает, что работникам по-прежнему нужны коллективные договоры, чтобы объяснить свои пожелания владельцам предприятий.

Да, на местах между начальником и сотрудником проводятся индивидуальные обсуждения развития, где ставятся цели, однако эти обсуждения зачастую остаются лишь формальностью, а их результаты просто исчезают в ящиках стола.

Цель директивы ЕС в вопросе о минимальной заработной плате - сбалансировать рынок труда, а не опустошать кошельки владельцев предприятий. Цель достичь охвата коллективным договором в Эстонии на 80 процентов означает повышение уровня заработной платы и повышение профессионального благополучия работников, а также оживление экономики за счет увеличения потребления.

Предыдущий опыт показывает, что уровень жизни и коллективные договоры напрямую связаны: чем больше охват коллективными договорами, тем лучше качество жизни людей.

Нам когда-то обещали, что через 15 лет Эстония войдет в пятерку самых богатых стран Европы. Хотя этот срок уже давно прошел и Эстония так и не достигла желаемого, сейчас настало время предпринять долгосрочные шаги к достижению цели и создать благоприятные условия для роста благосостояния населения.