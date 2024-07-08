В Эстонии растет количество туристов

В мае эстонские предприятия по размещению посетили 163 000 иностранных и 130 000 внутренних туристов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года иностранных туристов было на 16% больше, а внутренних туристов - на 5%.

Ведущий аналитик Статистического управления Эстонии Хельга Лаурмаа заявила, что, хотя число иностранных туристов в мае выросло по сравнению с прошлым годом, оно все равно было на 23% ниже докризисного мая 2019 года. "Однако положительным моментом является то, что внутренних туристов снова на 18% больше, чем тогда", - пояснил Лаурмаа.

Наибольшее количество туристов прибыло из соседних стран - почти 62 000 из Финляндии и 19 000 из Латвии, 11 000 человек из Германии, 7 000 из Литвы и по 4 500 из Швеции и Польши. По сравнению с маем прошлого года из Германии прибыло на 50% больше туристов, из Великобритании - на 20%, из Польши и Литвы - по 6%, из Латвии - на 5%. Шведских туристов было на 2% меньше, чем в мае прошлого года.

Три четверти иностранных туристов находились в отпуске, а 19% - в командировке. Большинство иностранных туристов (72%) предпочли ночевать в Харьюмаа, за ним следуют Пярну (11%), Тарту (7%), Сааре (3%) и Ида-Вирумаа (2%).

69% внутренних туристов указали, что целью поездки является отдых, а 23% - работа. Больше всего внутренних туристов остановилось в Харьюмаа (32%), за ним следуют Пярнумаа (14%), Тартумаа (11%), Ида-Вирумаа (9%) и Сааремаа (7%).

Всего туристы остановились в средствах размещения 542,9 тыс. ночей, из них 222,4 тыс. ночей - у внутренних туристов и 320,5 тыс. - у иностранных туристов.

В мае приезжие могли разместиться в 1038 местах размещения. Туристами было использовано 22 000 номеров и 52 000 коек, заполнено 47% номеров. Ночь в гостинице стоила в среднем 49 евро на человека, что было так же дорого, как и в мае 2023 года, но на 14% дороже, чем в докризисном мае 2019 года. В Харьюмаа день на человека стоил 55 евро, в Тартумаа - 52 евро, в Ида-Вирумаа - 44 евро, в Пярнумаа - 42 евро и на Сааремаа - 37 евро.