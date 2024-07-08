Навыки оказания первой помощи станут обязательными для работников лагерей

По словам советника отдела молодежной политики Министерства образования и науки Мартти Мартинсона, с 1 февраля 2025 года все воспитатели и руководители лагерей должны будут иметь свидетельство о прохождении курса первой помощи или повышения квалификации.

- Квалификационные сертификаты, выданные до 2024 года, будут считаться соответствующими новым требованиям до конца их срока действия - их владельцам не нужно будет получать новый полный или частичный сертификат до истечения срока действия текущего. Однако следует следить за тем, чтобы с момента прохождения курса первой помощи у руководителей и воспитателей лагерей не прошло более трех лет, - сказал Мартинсон.

Причиной обновления постановления стали вступившие в этом году в силу стандарты квалификации в области работы с молодежью, которые также изменили уровни и названия квалификаций. Если ранее в постановлении 7-й уровень квалификации в области работы с молодежью был указан только как требование для руководителя лагеря, то теперь уточняется, что владелец квалификации этого уровня имеет право работать в молодежном лагере как руководителем, так и воспитателем. Информация о получении квалификаций в области работы с молодежью доступна на веб-сайте ученической дружины. Квалификации выдает Эстонская ассоциация молодых работников, а также их можно получить по четырем учебным программам в Таллиннском и Тартуском университетах.

Министерство образования и науки обращает внимание на то, что помимо проверки соответствия квалификационным требованиям, перечисленным в постановлении, организаторы молодежных лагерей должны проверять отсутствие ограничений на работу с детьми у всех лиц, имеющих контакт с детьми в лагере. Это можно сделать на веб-сайте Министерства юстиции.