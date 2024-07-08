Со следующего года руководителям и воспитателям молодежных лагерей будет необходимо также пройти курс по оказанию первой помощи, пишет RusPostimees.
Навыки оказания первой помощи станут обязательными для работников лагерей
По словам советника отдела молодежной политики Министерства образования и науки Мартти Мартинсона, с 1 февраля 2025 года все воспитатели и руководители лагерей должны будут иметь свидетельство о прохождении курса первой помощи или повышения квалификации.
- Квалификационные сертификаты, выданные до 2024 года, будут считаться соответствующими новым требованиям до конца их срока действия - их владельцам не нужно будет получать новый полный или частичный сертификат до истечения срока действия текущего. Однако следует следить за тем, чтобы с момента прохождения курса первой помощи у руководителей и воспитателей лагерей не прошло более трех лет, - сказал Мартинсон.
Причиной обновления постановления стали вступившие в этом году в силу стандарты квалификации в области работы с молодежью, которые также изменили уровни и названия квалификаций. Если ранее в постановлении 7-й уровень квалификации в области работы с молодежью был указан только как требование для руководителя лагеря, то теперь уточняется, что владелец квалификации этого уровня имеет право работать в молодежном лагере как руководителем, так и воспитателем. Информация о получении квалификаций в области работы с молодежью доступна на веб-сайте ученической дружины. Квалификации выдает Эстонская ассоциация молодых работников, а также их можно получить по четырем учебным программам в Таллиннском и Тартуском университетах.
Министерство образования и науки обращает внимание на то, что помимо проверки соответствия квалификационным требованиям, перечисленным в постановлении, организаторы молодежных лагерей должны проверять отсутствие ограничений на работу с детьми у всех лиц, имеющих контакт с детьми в лагере. Это можно сделать на веб-сайте Министерства юстиции.