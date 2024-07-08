На прошедших выходных спасателям несколько раз приходилось убирать упавшие на дороги деревья

5 июля в 12:12 спасатели отправились в деревню Алайыэ волости Алутагузе, чтобы убрать упавшие на дорогу деревья.

5 июля в 13:01 в центр тревоги поступило сообщение о том, что из квартиры в селе Кийкла волости Алутагузе пахнет дымом. Свидетели сообщили, что через окно видно, как на плите кипела кастрюля, но дома никого не было. К моменту прибытия спасателей хозяин уже добрался до дома, снял кастрюлю с плиты и проветрил комнату. Опасности больше не было.

6 и 7 июля спасатели такж выезжали в деревни Карьямаа и Пермискюла волости Алутагузе, чтобы убрать упавшие на дороги деревья.

7 июля в 10:51 в центр тревоги поступило сообщение о горящей квартире в районе Ору города Кохтла-Ярве на улице Вирмализе. В квартире загорелась электроплита, огонь перекинулся на стену квартиры. К моменту прибытия спасателей пожар был потушен жильцами дома. Спасатели осмотрели место возгорания: опасности больше не было. На месте выяснилось, что электропроводка в квартире устарела, а также в квартире курили. Спасатели благодарят жителей, которые заметили опасность и оперативно отреагировали, чтобы предотвратить худшее.

7 июля в 15:47 спасатели убрали дерево, упавшее на дорогу в деревне Пухкова в Нарва-Йыэсуу.

7 июля в 15:35 сообщалось о работающем датчике угарного газа на улице Кренгольм в Нарве. Спасатели проверили квартиру, опасности нет.

7 июня в 15:52 волонтеры-спасатели Яамы отправились в деревню Яама муниципалитета Алустагус, чтобы убрать упавшие на дорогу деревья.