Ида-Вирумаа - один из немногих регионов Эстонии, показывающих рост числа сделок с недвижимостью

Если в первом полугодии прошлого года нотариусы заверили 33 024 сделки с недвижимостью, то в первом полугодии этого года их было 31 320, следует из данных Нотариальной палаты.

Заметнее всего количество сделок сократилось на Хийумаа (35%), в Пылвамаа (19%) и Валгамаа (16%). Число сделок с недвижимостью снизилось на 13% в Йыгевамаа, на 11% в Рапламаа, на 10% в Тартумаа, на 7% в Ляэне-Вирумаа, на 5% в Харьюмаа и Пярнумаа, на 4% в Вырумаа и на 3% в Ляэнемаа и Вильяндимаа.

В Ида-Вирумаа количество сделок увеличилось на пять процентов, в Ярвамаа на 9%, на Сааремаа на 3%.

- Несмотря на то, что в начале июня Европейский центральный банк снизил базовую ставку на 0,25 процентных пункта, процентные ставки остаются высокими. Надежды на быстрое снижение процентных ставок - и тем более на достижение уровня позапрошлого лета - конечно, нет, и это также негативно влияет на настроения на рынке недвижимости. С начала апреля Банк Эстонии смягчил условия оценки кредитоспособности, в результате чего максимально возможная сумма кредита для заемщиков увеличилась, но особого влияния этого шага на активность рынка недвижимости пока не заметно, - сказал заместитель председателя Нотариальной палаты Прийду Пярна.