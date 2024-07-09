После формирования новой коалиции в столице Социал-демократическая партия долгое время искала кандидата на должность старейшины Ласнамяэ. Эту должность предлагали и бывшему мэру Нарвы Катри Райк.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не захотели стать старейшиной Ласнамяэ?
КАТРИ РАЙК, представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа, бывший мэр Нарвы и нынешний лидер оппозиции в Нарвском городском собрании:
- Мы обсуждали этот вопрос с мэром Таллинна Евгением Осиновским. Но это [стать старейшиной Ласнамяэ] невозможно, поскольку на следующих муниципальных выборах я планирую снова баллотироваться в Нарвское горсобрание. А одновременно работать в Таллинне и готовиться к выборам в Нарве невозможно.
Я в Таллинне баллотироваться не планирую. Таллинн не мой город. Хотя работать в Ласнамяэ было бы очень интересно. Ласнамяэ - это ведь как две Нарвы по числу жителей. Когда я бываю в этом районе, то в каком-то смысле чувствую себя как дома.