ОДИН ВОПРОС Почему вы не захотели стать старейшиной Ласнамяэ?

- Мы обсуждали этот вопрос с мэром Таллинна Евгением Осиновским. Но это [стать старейшиной Ласнамяэ] невозможно, поскольку на следующих муниципальных выборах я планирую снова баллотироваться в Нарвское горсобрание. А одновременно работать в Таллинне и готовиться к выборам в Нарве невозможно.

Я в Таллинне баллотироваться не планирую. Таллинн не мой город. Хотя работать в Ласнамяэ было бы очень интересно. Ласнамяэ - это ведь как две Нарвы по числу жителей. Когда я бываю в этом районе, то в каком-то смысле чувствую себя как дома.