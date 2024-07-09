Фестиваль "Музыка на воде" расширяет границы

Байкеры из кохтла-ярвеского мотоклуба "East Riders", которые в этом году участвуют во всех уличных праздниках, не останутся в стороне и на этом фестивале - готовы катать желающих на байках, повара будут готовить шашлык, организуют палатку для фотосессий на мотоцикле, а один из лидеров этой команды Александр Курносов, профессиональный музыкант, возьмет в руки гитару, чтобы заполнить и этот уголок своей музыкой.

Традиционная ярмарка рукоделия также обещает быть более широкой - одиннадцать мастеров рукоделия уже зарегистрировались, но список пополняется. Развернется большая детская зона. Готовят новые фотозоны.

Дискотеку под открытым небом, которая завершит субботний праздник, проведут диджей Deam и диджей Andrus Kuzmin, танцевальный вечер продлится до двух часов ночи.

Ждут волонтеров

Подготовка идет полным ходом, у организаторов есть интересные идеи для оформления не только самого парка, но и водной глади озера.

- Нам очень не хватает рук, чтобы воплотить все задумки, - сказала директор, - были бы рады волонтерам, если кто-то готов прийти на помощь, могут позвонить по телефону 336 6162.