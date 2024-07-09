В субботу, 13 июля, стоит провести вечер в кохтла-ярвеском Народном парке: летний фестиваль "Музыка на воде" предложит множество развлечений для всех возрастов, но, как всегда, главное - музыка, которая будет звучать в каждом уголке.
Фестиваль "Музыка на воде" расширяет границы
Среди участников фестиваля будут не только местные творческие коллективы, ждут много гостей из столицы, а также из-за рубежа. Музыка будет звучать в разных уголках парка с 16 часов до двух ночи.
- К нам приедут послы Грузии и Молдовы, первый секретарь посольства Кореи, представители посольств Чехии, Северной Македонии и Китая, - перечисляет директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - Кто-то хочет просто познакомиться и посмотреть, а кто-то поучаствовать. В нашем доме уже работают выставки, предоставленные посольствами Чехии и Румынии. Китайцы в своей палатке представят искусство каллиграфии и уличные игры. Впервые будет организована специальная зона восточных танцев, где можно будет увидеть как стилизованные в исполнении ида-вируских танцовщиц, так и классические индийские танцы - впервые к нам приедет индийская танцевальная группа "Амита".
На главной сцене - несколько концертов
Апогеем праздничной программы всегда был вечерний променад-концерт Нарвского симфонического оркестра - единственный концерт на главной сцене. Но на этот раз задержаться здесь захочется дольше - послушать чувственные мелодии квартета виолончелистов "C-Jam", затем часовой концерт американского пианиста и композитора Михаила Булычева-Оксера.
- Будет сложно доставить рояль на уличную сцену, настроить его там, а потом вовремя вернуть обратно, - подчеркнула Светлана Короткова. - Переживания есть, но мы идем на эти хлопоты, чтобы гости могли получить новые и, уверена, незабываемые музыкальные впечатления. Гость из Америки подготовил специальную программу, в которой прозвучат произведения, многие из которых связаны с водой - "У фонтана" (Аренский-Зилотти), "Фонтаны Вилла Д`Эсте" (Лист), "Струи воды" (Равель) и другие.
В новой программе "Сквозь эпохи и стили" Нарвского симфонического оркестра выступят солисты - флейтистка Мария Элонен, кларнетистка Керли Ильвес и гитарист Кирилл Огородников.
Байкеры из кохтла-ярвеского мотоклуба "East Riders", которые в этом году участвуют во всех уличных праздниках, не останутся в стороне и на этом фестивале - готовы катать желающих на байках, повара будут готовить шашлык, организуют палатку для фотосессий на мотоцикле, а один из лидеров этой команды Александр Курносов, профессиональный музыкант, возьмет в руки гитару, чтобы заполнить и этот уголок своей музыкой.
Традиционная ярмарка рукоделия также обещает быть более широкой - одиннадцать мастеров рукоделия уже зарегистрировались, но список пополняется. Развернется большая детская зона. Готовят новые фотозоны.
Дискотеку под открытым небом, которая завершит субботний праздник, проведут диджей Deam и диджей Andrus Kuzmin, танцевальный вечер продлится до двух часов ночи.
Ждут волонтеров
Подготовка идет полным ходом, у организаторов есть интересные идеи для оформления не только самого парка, но и водной глади озера.
- Нам очень не хватает рук, чтобы воплотить все задумки, - сказала директор, - были бы рады волонтерам, если кто-то готов прийти на помощь, могут позвонить по телефону 336 6162.