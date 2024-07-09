У косуль дела идут неважно, потому что у крупных хищников все очень хорошо

Согласно недавнему отчету Агентства окружающей среды, в прошлом году в лесах Эстонии насчитывалось 10000 - 11000 лосей, что несколько меньше, чем годом ранее. Лоси размножались хорошо, но прирост популяции оставался скромным. Основная причина этого - усиление давления хищников, в основном волков.