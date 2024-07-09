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У косуль дела идут неважно, потому что у крупных хищников все очень хорошо

Кюлли Крийс
, журналист
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Благополучие рысей может продлиться недолго, поскольку численность косуль сокращается, а волков - увеличивается.
Благополучие рысей может продлиться недолго, поскольку численность косуль сокращается, а волков - увеличивается. Фото: Pixabay

В то время как численность крупных хищников находится на рекордно высоком уровне за последнее десятилетие, численность косуль, то бишь диких коз, значительно снизилась.

Согласно недавнему отчету Агентства окружающей среды, в прошлом году в лесах Эстонии насчитывалось 10000 - 11000 лосей, что несколько меньше, чем годом ранее. Лоси размножались хорошо, но прирост популяции оставался скромным. Основная причина этого - усиление давления хищников, в основном волков.

Гораздо сильнее сократилась численность косуль, которых в начале этого года насчитывалось всего 65000 - 80000 особей, что примерно наполовину меньше, чем три-четыре года назад.

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