ПЕРЕДОВИЦА При большой беде вспомнили о промышленности

Не нужно быть опытным политиком или экономистом, чтобы прийти к такой тривиальной истине. К сожалению, политика, реализованная в последние годы с различными правилами, налогами, экологическими сборами и другими рычагами, не демонстрировала важность производственной отрасли. Более важным казался зеленый поворот как процесс, стартапы не приносили ожидаемого дохода, а налоги были повышены. Но теперь, когда бюджетная дыра увеличивается, а повышение налогов приводит к банкротствам, а не к дополнительным доходам, взгляды снова обращаются к производству.

По всем предположениям, следующий премьер-министр Кристен Михал пояснил, что новое правительство намерено укрепить экономику с помощью промышленной политики. "Мы ищем возможности внести деньги за выбросы CO2 в создание новых отраслей, для чего мы используем средства ЕС", - сказал Михал.

По словам председателя "Эстонии 200" Маргуса Цахкна, эстонские предприниматели ждут решений, которые планируется принимать с такими ресурсами, как полезные ископаемые и леса, и здесь правительство должно создать четкий план.

Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс пояснил, что если государство предлагает субсидии на крупные инвестиции, то следует обеспечить, чтобы инвестиции поступали не в основном в Таллинн и Харьюмаа, а распределялись по всей Эстонии. По его словам, это поможет поднять зарплаты в других регионах Эстонии.

Мысли правильные, но посмотрим, как они будут реализованы.