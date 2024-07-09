Состоявшийся в субботу в Вока юбилейный триатлон, ознаменовавший первые соревнования по этому виду спорта в Эстонии 40 лет назад в том же месте, подарил массу хороших эмоций как 120 участникам, так и сотням людей, которые помогали организовать мероприятие или болели у трассы.