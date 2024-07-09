Состоявшийся в субботу в Вока юбилейный триатлон, ознаменовавший первые соревнования по этому виду спорта в Эстонии 40 лет назад в том же месте, подарил массу хороших эмоций как 120 участникам, так и сотням людей, которые помогали организовать мероприятие или болели у трассы.

- Поклон абсолютно всем участникам, всем зрителям. Это большой респект папе. Снимаю шляпу перед всеми! Это настоящий праздник! - Тийт Пекк, сын организатора первого Вокаского триатлона Ааду Пекка, выразил свое признание комментатору стадиона Маргусу Адеру, бывшему биатлонисту. Тийт Пекк также похвалил Андруса Лехисметса и его команду за организацию такого мероприятия. 

Юбилейный Вокаский триатлон начался с заплыва на 600-метровую дистанцию в пруду Вока.
Юбилейный Вокаский триатлон начался с заплыва на 600-метровую дистанцию в пруду Вока. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik
Комментарии
Copy