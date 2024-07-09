Эстонские полицейские будут охранять летние Олимпийские игры в Париже

Совместная команда Спасательного департамента и военной полиции состоит из шести саперов, двух служебных собак и одного специалиста военной полиции с одной служебной собакой. Кроме того, в состав группы входят еще две команды быстрого реагирования, состоящих из трех человек.

Французские коллеги попросили привлечь для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже эстонских саперов и служебных собак для разминирования (EOD, Explosive Ordnance Disposal), которые смогут оказать помощь и поддержку парижскому подразделению по разминированию. Полиция была приглашена для поддержания общественного порядка в публичных местах и вблизи Олимпийской деревни, а также во время Паралимпийских игр, куда отправятся две команды быстрого реагирования, в составе трех человек в каждой. Кроме того, полиция направит в Париж еще одного сотрудника, который будет поддерживать французских коллег в задачах по возвращению незаконно находящихся в Европейском Союзе иностранцев.

- Мы очень рады, что можем внести свой вклад в обеспечение безопасности предстоящих Олимпийских игр, благодаря нашим опытным саперам и служебным собакам. Любая профессиональная практика очень полезна для нашей работы, и если появляется возможность, мы всегда готовы помочь, - сказал начальник северо-эстонской группы по разминированию, руководитель команды Райдо Таалманн.

- Обеспечение безопасности на Олимпийских играх означает масштабную полицейскую операцию, где каждый полицейский несет ответственность за спокойное проведение спортивных игр. С такими крупными мероприятиями связаны совсем другие угрозы и задачи, чем те, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, поэтому эстонская полиция получит ценный опыт в Париже, который мы сможем использовать и на наших мероприятиях. Мы уже и раньше помогали партнерам в обеспечении порядка на крупных мероприятиях, например, на саммите НАТО в Вильнюсе прошлым летом. В 2016 году мы также участвовали в охране летних Олимпийских игр в Рио, - сказал руководитель группы быстрого реагирования департамента полиции и погранохраны Иван Последов.

Франция покроет расходы на проживание, питание и транспорт. Саперы Спасательного департамента будут находиться в Париже с июля по август, а полиция отправит в двух ротациях команды быстрого реагирования, которые будут работать там в общей сложности два месяца - с июля по сентябрь.