В понедельник вечером оператору Спасательного департамента поступило сообщение о том, что из подвала многоквартирного дома на улице Ярвекюла в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве идет дым.
Короткое замыкание в электрощите чуть не привело к крупному пожару
Как установили прибывшие спасатели, загорелся мусор, скопившийся перед замурованным окном подвала, который мог воспламениться от окурка, брошенного прохожим. В подвале пожара не было.
В тот же вечер спасателям поступило сообщение о загоревшемся электрощите в подъезде многоквартирного дома в поселке Ольгина в Нарва-Йыэсуу. Щит загорелся открытым пламенем, и людей выгнали из дома. К моменту прибытия спасателей очевидец успел потушить пожар. Спасатели осмотрели место возгорания, отключили электричество и вызвали электриков.