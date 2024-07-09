Короткое замыкание в электрощите чуть не привело к крупному пожару

Как установили прибывшие спасатели, загорелся мусор, скопившийся перед замурованным окном подвала, который мог воспламениться от окурка, брошенного прохожим. В подвале пожара не было.

В тот же вечер спасателям поступило сообщение о загоревшемся электрощите в подъезде многоквартирного дома в поселке Ольгина в Нарва-Йыэсуу. Щит загорелся открытым пламенем, и людей выгнали из дома. К моменту прибытия спасателей очевидец успел потушить пожар. Спасатели осмотрели место возгорания, отключили электричество и вызвали электриков.