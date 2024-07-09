Проверка продавцов велосипедных шлемов привела к неутешительным результатам

В ходе контрольной инспекции проверялись: маркировка, наличие инструкции по применению на эстонском языке и декларация соответствия. Проверке подверглись как специализированные пункты продажи спортивных товаров, так и различные магазины с широким ассортиментов товаров, а также интернет-магазины, причем особое внимание уделялось шлемам низкой и средней ценовой категории.

- В ходе проверок выяснилось, что недостатки в основном касаются маркировки велосипедных шлемов. Результаты проекта не позволяют сделать вывод о том, что качество и безопасность продукции не обеспечены в должной мере. При выборе шлема мы советуем потребителям убедиться, что он имеет маркировку CE, которая подтверждает, что продукт прошел оценку согласно соответствующим стандартам и требованиям, а также что производитель берет на себя ответственность за данный продукт, - сказала Яна Бальютис-Кютт, руководитель отдела безопасности товаров TTJA.

Проверке подвергалось наличие:

правильной маркировки на шлемах с указанием данных производителя, даты производства, размера и т.д;

инструкции по применению на эстонском языке, соответствующей оригиналу, составленному производителем;

декларации соответствия, которая сопровождает продукт и является корректной (если указана ссылка на сайт, то она должна быть рабочей).

В ходе проверки выяснилось, что только в одной торговой точке шлем соответствовал требованиям к маркировке и документации. Наиболее распространенными недостатками были:

- 42% проверенных товаров имели несоответствующую или полностью отсутствующую маркировку;