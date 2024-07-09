В Эстонию вернулось лето

В среду небо будет преимущественно ясным. Утром западный ветер стихает, день тихий, вечером умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 7..12, на побережье свыше 15, днем ​​21..26°С, на побережье островов около 20°С.

В четверг высокое давление будет медленно спадать, а граница низкого давления расширится до Балтийского моря и усилит юго-восточные ветры. Ночью будет ясно. Днем на острова добавятся облака и прибудут дождевые облака, к вечеру дождь усилится и перейдет на материк. Температура воздуха ночью 12..18, днем ​​24..29°С, на побережье островов немного меньше.

В пятницу днем ослабевающее пониженное давление переместится из Скандинавии в Финляндию и принесет в Эстонию ливни. К вечеру облака рассеются и вероятность дождя уменьшится. Ветер меняется с юго-восточного на юго-западный и западный и, по сегодняшним данным, средней силы. Прогнозируемая вероятность дождя 50-75%, на островах ~25% в течение дня. Температура воздуха ночью 15..20, днем ​​20..26°С.