ОПРОС Доля осуждающих агрессию РФ в Украине неэстонцев выросла

В марте 47% жителей Эстонии чувствовали себя в безопасности, а в июне этот показатель увеличился до 51%. Среди эстонцев чувство безопасности возросло с 44% в марте до 49% в июне. Среди представителей других национальностей данный показатель также вырос - с 51% в марте до 55% в июне.

Военные действия Российской Федерации (РФ) в Украине осуждают 85% жителей, 5% поддерживают действия РФ, а 10% не имеют четкого мнения. Отношение эстонцев к этому вопросу не изменилось: подавляющее большинство эстонцев (93% в марте и 95% в июне) осуждают военные действия РФ. Среди представителей других национальностей 63% осуждают военные действия РФ, 13% поддерживают, а 24% не имеют четкого мнения (в марте соответственно 56%, 11% и 33%, то есть осуждение немного увеличилось, а неопределенность уменьшилась).

Поддержка военной помощи Украине остается неизменной: 63% жителей (64% в марте) поддерживают продолжение военной помощи союзниками Украине, в том числе 79% эстонцев и 29% представителей других национальностей. По мнению 48% жителей, Эстония не должна исключать ни одного способа военной поддержки Украины (50% в марте).

В ходе исследования было опрошено 1502 жителя в возрасте от 15 лет. Опрос проходил с 12 по 18 июня через интернет и по телефону.