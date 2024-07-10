Эпопея с маяком: будущий премьер-министр исполнил свой долг перед Нарва-Йыэсуу

Министр климата Кристен Михал, одной ногой уже перешедший в кабинет премьер-министра Эстонии, перед этим вероятным своим повышением отдал Нарва-Йыэсуу долг - подписал долгожданный приказ о передаче городу маяка для превращения полосатой башни с лампой в новый туристический магнит. Посещение маяка будет платным, с его площадки открывается широчайший вид как на курорт с многокилометровым пляжем до Силламяэ, так и на российский берег.