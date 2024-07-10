Министр климата Кристен Михал, одной ногой уже перешедший в кабинет премьер-министра Эстонии, перед этим вероятным своим повышением отдал Нарва-Йыэсуу долг - подписал долгожданный приказ о передаче городу маяка для превращения полосатой башни с лампой в новый туристический магнит. Посещение маяка будет платным, с его площадки открывается широчайший вид как на курорт с многокилометровым пляжем до Силламяэ, так и на российский берег.
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Эпопея с маяком: будущий премьер-министр исполнил свой долг перед Нарва-Йыэсуу
Министр климата Кристен Михал 5 июля подписал приказ о передаче в аренду Нарва-Йыэсууской городской управе действующего маяка, расположенного у мелеющего устья пограничной реки Нарва. Маяк и участок его недвижимости площадью 521 квадратный метр находятся в ведении Департамента транспорта. Маяк используется в качестве действующего навигационного знака, но управа курортного города собирается на правах арендатора сделать из него еще и туристический объект.