Суд отклонил жалобу лишившегося права иметь огнестрельное оружие гражданина РФ

Гражданин России подал в PPA ходатайство о продлении срока действия разрешения на оружие. В PPA ему отказали, сославшись на принятую 22 февраля 2023 года поправку к Закону об оружии, согласно которой лицензию на оружие может иметь только гражданин стран Европейского союза или НАТО, у которого в Эстонии есть вид на жительство или право здесь жить.

Гражданин России подал жалобу в Таллиннский административный суд с требованием отменить решение PPA и обязать департамент продлить срок действия разрешения на оружие. Гражданин РФ посчитал, что действующие нормы противоречат основным принципам правового государства. В частности он обращал внимание на принцип отсутствия обратной силы закона. По его словам, ко всем гражданам должны относиться одинаково, никто не должен подвергаться дискриминации по признаку национальности, происхождения или других обстоятельств. Он также посчитал, что государство не рассмотрело другие, менее ущемляющие права людей меры для обеспечения безопасности страны.

Суд установил, согласившись с информацией, приведенной административными органами и в пояснительной записке к закону, что в данном случае законной целью ограничения приобретения и владения огнестрельным оружием является обеспечение государственной безопасности и общественного порядка.

По оценке суда, ограничение приобретения и владения оружием является целесообразной и необходимой мерой. Гражданин иностранного государства не имеет таких лояльных отношений с Эстонией, как со своей родной страной. По мнению суда, гражданство также влечет за собой обязательства по отношению к стране гражданства и, прежде всего, лояльность, которая в том числе связана с обязательством мобилизоваться. Согласно Конституции РФ, российские граждане, проживающие в Эстонии, обязаны стоять за свою страну - Россию и считаться с возможной мобилизацией.

Суд установил, что ограничение приобретения и владения оружием необходимо.