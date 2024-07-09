ВИДЕО Водитель автобуса в Йыхви напал на человека

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Йыхви. На видео запечатлено, как водитель автобуса номер 50 по неизвестной причине перегородил путь пытающемуся зайти в автобус человеку, повалил его на скамейку и стал душить. В какой-то момент человек на скамейке перестает оказывать сопротивление, обмякает и, вероятно, теряет сознание.

Линию Йыхви-Силламяэ обслуживает фирма Go Bus. Инцидент прокомментировал член правления Go Bus Андрей Мяндла, по словам которого точные обстоятельства случившегося устанавливаются. "Известно, что инцидент произошел на Йыхвиском автовокзале вчера, 8 июля, в половине седьмого вечера, и это водитель автобуса Go Bus", - подтвердил Мяндла, добавив, что в компании просматривают записи бортовых камер, и в случае необходимости готовы к сотрудничеству с полицией.

"Независимо от причин, подобные действия и поведение абсолютно неприемлемы. Приносим извинения жертве и очевидцам!", - сказал Мяндра.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Никита Головин сообщил Rus.Postimees, что полиции известно об этом инциденте, и для расследования точных обстоятельств случившегося было начато уголовное производство.

"К сожалению, в тот момент, когда инцидент происходил, никто не позвонил в полицию. Информация о случившемся поступила в полицию только вчера вечером около 20:30", - добавил Головин.

На данный момент полицейские установили личности обеих сторон конфликта и занимаются установлением обстоятельств случившегося.