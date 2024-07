ВИДЕО Водитель автобуса в Йыхви напал на человека

Линию Йыхви-Силламяэ обслуживает фирма Go Bus. Инцидент прокомментировал член правления Go Bus Андрей Мяндла, по словам которого точные обстоятельства случившегося устанавливаются. "Известно, что инцидент произошел на Йыхвиском автовокзале вчера, 8 июля, в половине седьмого вечера, и это водитель автобуса Go Bus", - подтвердил Мяндла, добавив, что в компании просматривают записи бортовых камер, и в случае необходимости готовы к сотрудничеству с полицией.