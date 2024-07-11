На пляж Аа будет ездить автобус

Автобус 90C отправляется с автовокзала Йыхви ежедневно в 11.50. Поскольку это остановка по требованию, при посадке в автобус необходимо сообщить водителю, что вы хотите доехать до пляжа Аа.

Чтобы вернуться с пляжа Аа, необходимо сообщить о своем желании утром того же дня по телефону 5442 0517. Автобус отправляется с остановки "Пляж Аа" с понедельника по пятницу в 16.07 (маршрут 92) и в субботу-воскресенье в 15.57 (маршрут 90). Расписание можно найти на сайте Ида-Вируского центра общественного транспорта.