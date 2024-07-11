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Фонтан на Кескаллеэ полностью обновили

Ирина Кивисельг
, журналист
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Обновленный фонтан уже радует глаза прохожих, а струящаяся вода услаждает слух.
Обновленный фонтан уже радует глаза прохожих, а струящаяся вода услаждает слух. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Во вторник вновь забил обновленный фонтан на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, ремонт которого длился более месяца и обошелся городу около десяти тысяч евро.

Четыре фонтана на Кескаллеэ были построены несколько десятилетий назад, и несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют, почти все бетонные чаши и внутренние конструкции давно требуют обновления, но средств на проведение работ у города нет. Весной все-таки нашли возможность привести в порядок хотя бы один из фонтанов, который находился в самом плохом состоянии.

Обслуживанием семи городских фонтанов занимается фирма "Viru Westten". По договору ремонтники должны были запустить фонтан 15 июля, но справились на неделю раньше.

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