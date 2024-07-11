Фонтан на Кескаллеэ полностью обновили

Четыре фонтана на Кескаллеэ были построены несколько десятилетий назад, и несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют, почти все бетонные чаши и внутренние конструкции давно требуют обновления, но средств на проведение работ у города нет. Весной все-таки нашли возможность привести в порядок хотя бы один из фонтанов, который находился в самом плохом состоянии.