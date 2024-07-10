Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.07-18.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 11 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Харьюмаа.
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки" в исполнении Пеэтера Сарапуу (фагот) и Кристель Аэр (орган).
Пятница, 12 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Ляэнемаа.
* В Люганузеской церкви в 20.00 в рамках кампании "Oreli heaks" / "За орган" - концерт ансамбля колокольчиков "Arsis".
Суббота, 13 июля
* В Народном парке Кохтла-Ярве - фестиваль "Muusika vee peal" / "Музыка на воде": 16.00 - развлечения для детей, фотозоны, уличные кафе, ярмарка рукоделия, выступления и мастерские национальных обществ и посольств; 18.00 - концерт квартета виолончелистов "C-JAM"; 19.15 - концерт всемирно известного американского пианиста и композитора Михаила Булычева-Оксера; 20.15 - концерт "Läbi ajastute ja stiilide" / "Сквозь эпохи и стили", выступает Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура, солисты Мария Элонен (флейта), Керит Ильвес (кларнет), Кирилл Огородников (гитара); 21.30 - танцевальный вечер, DJ DEAM и DJ Андрус Кузьмин. Вход свободный.
* В Нарвском порту с 11.00 до 19.00 - Фестиваль реки Наровы; день первый.
* В Тойла в Оруском парке в 23.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночное кино: "Kuulsuse narrid" / "Шуты славы". Вход свободный.
Воскресенье, 14 июля
* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.00 до 20.00 - Фестиваль реки Наровы; день второй.
* Рядом с полем для мини-гольфа у "Toila spa" в 16.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - семейный концерт "Lolala". Семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка в возрасте до 10 лет) - 25 евро, билет для ребенка в возрасте 2-10 лет - 5 евро, для детей c 11 лет и для взрослых - 10 евро.
Четверг, 18 июля
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки": Мария Лехтлаан (орган). Вход свободный.
* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: молодежный фолк-ансамбль "Uurikad", а также группы народного танца "Sigin-Sagin" и "Tammiku".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - гала-концерт музыкального фестиваля "В объятиях классики". Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 11 июля
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.
Пятница, 12 июля
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.
* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 16.55 - Забег на морскую милю.
* В Ульясте в 18.00 - этап 43-го Пюссиского серийного бега.
Суббота, 13 июля
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 16.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день третий.
* У мызы Мяэтагузе - Забег мызы Мяэтагузе: 13.30 - старт для малышей, 13.40 - старт на 1,5 км, 14.00 - старт на 4,5 км и на 6 км. Информация: www.sportiv.ee.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".
Воскресенье, 14 июля
* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
* На озере Ульясте в 11.00 - XXVI Ульястеский триатлон. Старт у озера.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Pärnu jalgpalliklubi".
Вторник, 16 июля
* На Ийзакуском стадионе - Вирумааский стадионный марафон: 16.30 - марафон малышей, 400 м, 17.00 - вечерний марафон, 22.00 - забег на 10000 м, 00.00 - ночной.
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Четверг, 18 июля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.
РАЗНОЕ
Суббота, 13 июля
* В Мяэтагузе - XXVIII День мызы Мяэтагузе "Las lendab aeg" / "Пусть время летит". С 12.00 - спортивная программа: открытый чемпионат Алутагузе по стрельбе из исторического лука и арбалета, соревнования по метанию топора, Забег мызы Мяэтагузе. С 16.00 - культурная программа: концерт артистов самодеятельности во дворе мызы, 17.00 - акустический концерт Стефана, 18.30 - "Eesti muistne lugu ja sugu", спектакль передвижного театра "Vaba Vanker" в народном доме, 20.00 - танцевальный вечер с Меэлисом Пундером и Антти Каммисте во дворе мызы, 21.30 - "Vigased pruudid", ночное кино в народном доме. Вдобавок мастерские, продажа рукоделия и др. С 22.00 до 24.00 - аллея света в парке мызы.
* В Нарвском порту с 12.00 до 19.00 - Фестиваль реки Наровы; день первый. Мастерские, прогулки на деревянном паруснике "Дельфин", на яхте и катере, нарвский молодежный техно-фестиваль "Repeat".
Воскресенье, 14 июля
* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.00 до 20.00 - Фестиваль реки Наровы; день второй. Ярмарка в День рыбака, мастерские и игры, 18.00 - танцевальная музыка от бенда.
* В Тудулиннаском народном доме в 14.00 - День Тудулинна. 65-й день рождения Тудулиннаского народного дома. Ансамбль "Amulett", участие примут также исполнители с тудулиннаскими корнями.
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