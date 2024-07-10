МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.07-18.07 Куда пойти в будни и на выходных

Четверг, 18 июля

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки": Мария Лехтлаан (орган). Вход свободный.

* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: молодежный фолк-ансамбль "Uurikad", а также группы народного танца "Sigin-Sagin" и "Tammiku".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - гала-концерт музыкального фестиваля "В объятиях классики". Вход свободный.

СПОРТ

Четверг, 11 июля

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.

Пятница, 12 июля

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.

* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 16.55 - Забег на морскую милю.

* В Ульясте в 18.00 - этап 43-го Пюссиского серийного бега.

Суббота, 13 июля

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 16.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день третий.

* У мызы Мяэтагузе - Забег мызы Мяэтагузе: 13.30 - старт для малышей, 13.40 - старт на 1,5 км, 14.00 - старт на 4,5 км и на 6 км. Информация: www.sportiv.ee.

* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".

Воскресенье, 14 июля

* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.