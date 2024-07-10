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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.07-18.07 Куда пойти в будни и на выходных

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В Нарвском порту (на снимке) в субботу состоится Фестиваль реки Наровы. Продолжится фестиваль в воскресенье в порту Нарва-Йыэсуу.
В Нарвском порту (на снимке) в субботу состоится Фестиваль реки Наровы. Продолжится фестиваль в воскресенье в порту Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 июля.

КУЛЬТУРА

Четверг, 11 июля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Харьюмаа.

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки" в исполнении Пеэтера Сарапуу (фагот) и Кристель Аэр (орган).

Пятница, 12 июля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Ляэнемаа.

Ансамбль "Arsis" под управлением Айвара Мяэ в церкви Пайде на Рождество 2021 года..
Ансамбль "Arsis" под управлением Айвара Мяэ в церкви Пайде на Рождество 2021 года.. Фото: Dmitri Kotjuh

* В Люганузеской церкви в 20.00 в рамках кампании "Oreli heaks" / "За орган" - концерт ансамбля колокольчиков "Arsis".

Суббота, 13 июля

Кирилл Огородников.
Кирилл Огородников. Фото: Carine Isand

* В Народном парке Кохтла-Ярве - фестиваль "Muusika vee peal" / "Музыка на воде": 16.00 - развлечения для детей, фотозоны, уличные кафе, ярмарка рукоделия, выступления и мастерские национальных обществ и посольств; 18.00 - концерт квартета виолончелистов "C-JAM"; 19.15 - концерт всемирно известного американского пианиста и композитора Михаила Булычева-Оксера; 20.15 - концерт "Läbi ajastute ja stiilide" / "Сквозь эпохи и стили", выступает Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура, солисты Мария Элонен (флейта), Керит Ильвес (кларнет), Кирилл Огородников (гитара); 21.30 - танцевальный вечер, DJ DEAM и DJ Андрус Кузьмин. Вход свободный.

* В Нарвском порту с 11.00 до 19.00 - Фестиваль реки Наровы; день первый.

* В Тойла в Оруском парке в 23.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночное кино: "Kuulsuse narrid" / "Шуты славы". Вход свободный.

Воскресенье, 14 июля

* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.00 до 20.00 - Фестиваль реки Наровы; день второй.

* Рядом с полем для мини-гольфа у "Toila spa" в 16.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - семейный концерт "Lolala". Семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка в возрасте до 10 лет) - 25 евро, билет для ребенка в возрасте 2-10 лет - 5 евро, для детей c 11 лет и для взрослых - 10 евро.

Четверг, 18 июля

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки": Мария Лехтлаан (орган). Вход свободный.

* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: молодежный фолк-ансамбль "Uurikad", а также группы народного танца "Sigin-Sagin" и "Tammiku".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - гала-концерт музыкального фестиваля "В объятиях классики". Вход свободный.

СПОРТ

Четверг, 11 июля

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.

Пятница, 12 июля

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.

* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 16.55 - Забег на морскую милю.

* В Ульясте в 18.00 - этап 43-го Пюссиского серийного бега.

Суббота, 13 июля

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 16.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день третий.

* У мызы Мяэтагузе - Забег мызы Мяэтагузе: 13.30 - старт для малышей, 13.40 - старт на 1,5 км, 14.00 - старт на 4,5 км и на 6 км. Информация: www.sportiv.ee.

* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".

Воскресенье, 14 июля

* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.

* На озере Ульясте в 11.00 - XXVI Ульястеский триатлон. Старт у озера.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Pärnu jalgpalliklubi".

Вторник, 16 июля

* На Ийзакуском стадионе - Вирумааский стадионный марафон: 16.30 - марафон малышей, 400 м, 17.00 - вечерний марафон, 22.00 - забег на 10000 м, 00.00 - ночной.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

Четверг, 18 июля

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.

РАЗНОЕ

Суббота, 13 июля 

Мыза Мяэтагузе.
Мыза Мяэтагузе. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Мяэтагузе - XXVIII День мызы Мяэтагузе "Las lendab aeg" / "Пусть время летит". С 12.00 - спортивная программа: открытый чемпионат Алутагузе по стрельбе из исторического лука и арбалета, соревнования по метанию топора, Забег мызы Мяэтагузе. С 16.00 - культурная программа: концерт артистов самодеятельности во дворе мызы, 17.00 - акустический концерт Стефана, 18.30 - "Eesti muistne lugu ja sugu", спектакль передвижного театра "Vaba Vanker" в народном доме, 20.00 - танцевальный вечер с Меэлисом Пундером и Антти Каммисте во дворе мызы, 21.30 - "Vigased pruudid", ночное кино в народном доме. Вдобавок мастерские, продажа рукоделия и др. С 22.00 до 24.00 - аллея света в парке мызы.

* В Нарвском порту с 12.00 до 19.00 - Фестиваль реки Наровы; день первый. Мастерские, прогулки на деревянном паруснике "Дельфин", на яхте и катере, нарвский молодежный техно-фестиваль "Repeat".

Воскресенье, 14 июля

* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.00 до 20.00 - Фестиваль реки Наровы; день второй. Ярмарка в День рыбака, мастерские и игры, 18.00 - танцевальная музыка от бенда.

* В Тудулиннаском народном доме в 14.00 - День Тудулинна. 65-й день рождения Тудулиннаского народного дома. Ансамбль "Amulett", участие примут также исполнители с тудулиннаскими корнями. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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