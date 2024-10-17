В воскресенье на вершине террикона шахты "Estonia" будут гонять сильнейшие горные велосипедисты Эстонии

Начинающуюся в 12 часов гонку по бугристому километровому кругу, сооруженному на плато террикона, называют гонкой на выбывание. Из вышедших на старт участников после каждого круга из конкуренции будет выбывать один, замыкающий в данный момент строй соревнующихся, и гонка будет продолжаться до тех пор, пока не останется лишь один велосипедист, который и заслужит "победный венок".

По словам тренера Академического спортклуба Тартуского университета и известного велоспортсмена Каспара Ауста, в Эстонии такие соревнования не проводились 25 лет. "За такой гонкой интересно наблюдать зрителям, ведь весь круг хорошо виден. После каждого круга последний гонщик выбывает. Если участников окажется больше, то будут выбывать по два последних".

Кроме Ауста на старт выйдут в том числе чемпион Эстонии по веломарафону Пеэтер Тарвис и Эрик Пютсеп, десять лет входивший в качестве профессионального велогонщика в несколько именитых клубов и представлявший Эстонию на двух Олимпийских играх. После окончания профессиональной спортивной карьеры Пютсеп успешно участвует в марафонах на горных велосипедах, а также посвящает себя тренерской работе.

Из сильнейших велосипедистов Ида-Вирумаа участвовать будет Кристьян Коппель.

Велоклуб Ауста поможет организовать техническую сторону соревнования. Главным организатором является НКО "Estonia Elamuspark", которое провело летом на той же горе и той же трассе открытый чемпионат Ида-Вирумаа по беговому кроссу.

Один из организаторов Марек Пеэт отметил, что вдобавок к спортсменам в своеобразном соревновании приглашают попробовать свои силы всех любителей велоспорта. "Это соревнование планируется сделать традиционным", - сказал он.

Приключенческий парк является уникальным центром, созданным на облагороженном терриконе, расположенном рядом с шахтой "Estonia". С вершины террикона хорошо виден почти весь Ида-Вирумаа. Приключенческий парк хочет превратить вышедшую из использования территорию в привлекательное место проведения досуга.