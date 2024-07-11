Михкель Кург, который чуть больше года назад занял должность руководителя по спорту города Кохтла-Ярве, а также играл в баскетбол за несколько клубов чемпионата Эстонии, покинет свой пост в начале августа. По словам мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, горуправа приступает к поискам нового руководителя по спорту.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы уже покидаете должность?
Главный специалист по спорту Кохтла-Ярвеской горуправы МИХКЕЛЬ КУРГ:
- Я выиграл конкурс на должность директора Тамсалуской школы [в Ляэне-Вирумаа] и не могу отказаться от такой возможности. Поскольку я недавно изучал физическое воспитание и педагогику в Таллиннском университете, это хорошо соотносится с моим образованием, и теперь я могу сделать шаг вперед.
В то же время я покидаю Кохтла-Ярве не с легким сердцем. Чуть больше года, что я здесь работаю, было очень интересным временем, и многое из начатого еще не закончено. В области организации спортивной жизни в Кохтла-Ярве очень широкое поле деятельности, и улучшить можно еще очень многое.