ОДИН ВОПРОС Почему вы уже покидаете должность?

- Я выиграл конкурс на должность директора Тамсалуской школы [в Ляэне-Вирумаа] и не могу отказаться от такой возможности. Поскольку я недавно изучал физическое воспитание и педагогику в Таллиннском университете, это хорошо соотносится с моим образованием, и теперь я могу сделать шаг вперед.

В то же время я покидаю Кохтла-Ярве не с легким сердцем. Чуть больше года, что я здесь работаю, было очень интересным временем, и многое из начатого еще не закончено. В области организации спортивной жизни в Кохтла-Ярве очень широкое поле деятельности, и улучшить можно еще очень многое.