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Забег мызы Мяэтагузе пройдет через несколько парков

Эрик Гамзеев
, журналист
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В прошлом году двумя самыми быстрыми бегуньями в забеге мызы Мяэтагузе стали Кайса Кукк и Авели Уусталу из волости Алутагузе.
В прошлом году двумя самыми быстрыми бегуньями в забеге мызы Мяэтагузе стали Кайса Кукк и Авели Уусталу из волости Алутагузе. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В эту субботу, 13 июля, трассы Забега мызы Мяэтагузе приведут участников как в местный усадебный парк, так и в парк диск-гольфа.

Трассы длиной 4,5 км и 6 км, начинающиеся от мызы Мяэтагузе, проходят через усадебный парк в сторону Кийкла. После поворота налево нужно преодолеть подъем на Кабелимяэ и направиться к парку диск-гольфа, где всего неделю назад проходил чемпионат Эстонии. Участникам забега на 6 км предстоит преодолеть более длинный круг, бегунам на 4,5 км - более короткий, затем вернуться к мызе по круговой роллерной трассе.

Если в предыдущие годы одновременно проводимый забег назывался Забегом двух мыз и участники пробегали от усадьбы Пагари до усадьбы Мяэтагузе, то, по словам организатора Тимо Юурсалу, новый забег более интересен. Если предыдущая трасса состояла в основном из прямых направлений между полями, то на этот раз путь более разнообразен и включает в себя несколько подъемов и спусков. На трассе приветствуется участие как бегунов, так и ходоков. 

Забег мызы Мяэтагузе

  • Суббота, 13 июля
  • Время старта: забег для малышей - в 13.30, забег на 1,5 км - в 13.40 и забег на 4,5 км и 6 км - в 14.00
  • Место старта и финиша: мыза Мяэтагузе
  • Забег мызы Мяэтагузе входит в беговую серию Ида-Вирумаа
  • * Дополнительная информация и регистрация: sportiv.ee

Юурсалу надеется, что на старт придут как минимум несколько сотен участников. Тем, кто выйдет на старт, следует соблюдать умеренный темп и надеть головной убор, поскольку во время мызного забега в субботу метеослужба обещает в Мяэтагузе жаркую погоду, где температура может достигать 25 градусов.

Забег мызы Мяэтагузе входит в беговую серию Ида-Вирумаа и является ее четвертым этапом. В Мяэтагузе стоит приехать еще и потому, что в это же время проходят мероприятия, посвященные Дню мызы, где до позднего вечера в поместье продлится насыщенная культурная программа, в которую в этом году включены выступления Стефана, Меэлиса Пундера, Антти Каммисте и многих местных артистов.

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