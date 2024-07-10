Футбол на большом экране

Полуфинальные матчи чемпионата Европы при поддержке Кохтла-Ярвеского горуправления показывали на площади Ахтме 9 и 10 июля. Во вторник здесь собралось около ста пятидесяти болельщиков, которые вместе наблюдали за острой борьбой между командами Испании и Франции, матч проходил в Германии. Испанцы одержали победу со счетом 2:1. Во втором полуфинале 10 июля встретились сборные Нидерландов и Англии.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 14 июля, финальный матч состоится в Берлине и начнется в 21.00. Недоходное общество "Ida Event" побеспокоилось об организации совместного просмотра в Кохтла-Ярве и Йыхви.

- Несколько лет назад подобные трансляции проводил Кохтла-Ярвеский центр культуры, люди собирались и смотрели, - подчеркнул руководитель "Ida Event" Эрик Сечков. - Решив возродить это мероприятие, нашел поддержку спонсоров для организации совместного просмотра. Предполагаю, что финальная игра соберет еще больше болельщиков.

Большие экраны в этот вечер развернут на площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры и на Йыхвиском стадионе Хейно Липпа, куда ждут всех любителей футбола вместе стать свидетелями эмоционального процесса борьбы спортсменов за чемпионский титул.