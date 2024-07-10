Бывший ида-вируский уездный старейшина Рихо Брейвель вышел из партии EKRE

По словам Брейвеля, он уже давно собирался покинуть партию, от которой он был избран в Рийгикогу в 2019 году. "Мне не нравились слишком радикальные высказывания, которые в последнее время все чаще используют лидеры партии. Невозможно найти партнеров в политике и достичь своих целей таким образом. Я по-прежнему верю, что добрым словом можно и врага одолеть", - сказал он.