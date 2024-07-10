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Бывший ида-вируский уездный старейшина Рихо Брейвель вышел из партии EKRE

Эрик Гамзеев
, журналист
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В 2019 году Рихо Брейвель баллотировался в Рийгикогу в рядах EKRE, получил 979 голосов в Ида-Вирумаа и также был избран благодаря высокой позиции в списке партии.
В 2019 году Рихо Брейвель баллотировался в Рийгикогу в рядах EKRE, получил 979 голосов в Ида-Вирумаа и также был избран благодаря высокой позиции в списке партии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Бывший ида-вируский уездный старейшина, депутат Рийгикогу и нынешний член Йыхвиского волостного собрания Рихо Брейвель в минувшую пятницу вышел из состава Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

По словам Брейвеля, он уже давно собирался покинуть партию, от которой он был избран в Рийгикогу в 2019 году. "Мне не нравились слишком радикальные высказывания, которые в последнее время все чаще используют лидеры партии. Невозможно найти партнеров в политике и достичь своих целей таким образом. Я по-прежнему верю, что добрым словом можно и врага одолеть", - сказал он.

В отличие от сотен людей, покинувших EKRE за последний месяц, Брейвель не собирается вступать в партию "Эстонские националисты и консерваторы" (ERK), которая состоит в основном из них и возглавляется бывшим спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.

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