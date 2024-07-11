Празднование Дня шахтера в этом году снова пройдет в Йыхвиском парке

Празднование Дня шахтера, организованное "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" и ставшее крупнейшим народным праздником в Ида-Вирумаа, ранее проводилось в парке Тойла и в шахтном музее Кохтла-Нымме. В прошлом году он впервые прошел в Йыхвиском парке и собрал более пяти тысяч посетителей, довольных своим участием.

Пресс-секретарь "Enefit Power" Анна Медведева рассказала, что, судя по прошлогодним отзывам, и в этом году выбор места пал в пользу Йыхвиского парка, и людям сюда удобнее приезжать, чем в Кохтла-Нымме.

- Я не ожидал такого праздника. Я приятно удивлен и верю, что праздник в Йыхви и в дальнейшем будет иметь успех, - сказал в прошлом году Вячеслав Кошелев, горный мастер шахты "Эстония", который помимо работы шахтером также был одним из лучших бегунов на длинные дистанции в Эстонии в течение двадцати лет.

Он признался, что последние пару раз, когда праздник проходил в шахтном музее Кохтла-Нымме, он и многие его коллеги туда не ходили, потому что закрытая шахта не казалась подходящим местом для праздника.

Стефан, Таня Михайлова и "The Swingers" выступят на празднике в этом году. Со своей известной программой перед зрителями также выступит группа "One Thousand Megawatts", состоящая из нынешних и бывших сотрудников "Eesti Energia".

Перед чествованием лучших работников и концертной программой в Йыхвиском парке рядом, на стадионе Хейно Липпа пройдет футбольный матч между "Eesti Energia" и "VKG".