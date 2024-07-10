Отданные на выборах в Европарламент электронные голоса уничтожат

По закону Государственная служба по организации выборов обязана хранить электронные голоса в течение одного месяца со дня выборов до принятия окончательных решений по всем жалобам. Затем электронные голоса, персональные данные, содержащиеся в системе электронного голосования, и ключ для открытия э-голосов публично уничтожаются.

Частный ключ электронного голосования - это единственная возможность открыть электронные голоса. Ключ распределяется между членами Республиканской избирательной комиссии и работниками Государственной службы по организации выборов. После его уничтожения открыть электронные голоса будет невозможно.

Жесткий диск, использовавшийся для создания частного ключа, также уничтожается.

Кроме того, каждое самоуправление уничтожает бумажные бюллетени. Как электронные, так и бумажные голоса уничтожаются, чтобы обеспечить тайну голосования и в будущем, то есть предотвратить возможное раскрытие данных.