Эстонские тюрьмы пустеют

Госконтроль рекомендовал Министерству юстиции и предприятию по управлению госнедвижимостью (RKAS) найти возможность уменьшить расходы на содержание тюрем, поскольку число заключенных сокращается. По состоянию на этот месяц в тюрьмах Эстонии содержалось чуть более 1700 заключенных, год назад их было почти 2000. Вируская тюрьма заполнена на 53%.

В начале этого месяца половина заключенных Тартуской тюрьмы была переведена в Таллиннскую тюрьму, а 90 работников тюрьмы были сокращены. В настоящее время Таллиннская тюрьма заполнена на 68%.

Некоторые страны Европы сдают свои пустующие тюремные помещения в аренду другим странам. Например, Дания разместила часть своих заключенных в Косово.

По словам главы службы исполнения наказаний отдела тюрем Минюста Таави Сиру, в соседних странах такие примеры есть, но, согласно статистике стран Европы, на самом деле большого числа свободных камер в тюрьмах нет. Он отметил, что некоторые страны интересовались статистикой снижения числа заключенных в Эстонии, но никакие конкретные действия пока не предпринимались.

По словам Сиру, есть нюансы, которые государство должно решить, и пока нет определенного плана по сдаче тюремных помещений в аренду.

"В правовом пространстве должны быть соответствующие возможности для содержания заключенных из других стран в наших тюрьмах", - пояснил он.

Представитель RKAS Индрек Хенк в свою очередь отметил, что прежде чем сдавать тюремные помещения в аренду иностранным государствам, необходимо пересмотреть строительные схемы тюрем, чтобы снизить потенциальные риски.