ПЕРЕДОВИЦА Флагман нового развития северного побережья Чудского озера

В то же время северное побережье Чудского озера имеет гораздо больше природных условий для туристов и отдыхающих, а предлагая дополнительные услуги, можно тут поддерживать туризм круглый год, а не только в теплые летние месяцы. Территория вокруг озера Балатон в Венгрии с его мелководьем и илистым дном, а также отсутствием песчаных пляжей представляет собой туристический рай, окруженный деревнями и городками, основной доход которым приносят туристы. А в той части Чудского озера, которая на территории Ида-Вирумаа, условия для отдыха гораздо лучше и разнообразнее.