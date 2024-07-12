На протяжении десятилетий люди задавались вопросом, почему на северном побережье Чудского озера, имеющем 30 километров прекрасных песчаных пляжей, не построено ни одного крупного отеля. Доступное жилье в основном представляло собой более крупные дачи учреждений, построенные из доступных материалов в советское время, или пионерские лагеря, которые по мере сил были приведены в лучшее состояние.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Флагман нового развития северного побережья Чудского озера
В то же время северное побережье Чудского озера имеет гораздо больше природных условий для туристов и отдыхающих, а предлагая дополнительные услуги, можно тут поддерживать туризм круглый год, а не только в теплые летние месяцы. Территория вокруг озера Балатон в Венгрии с его мелководьем и илистым дном, а также отсутствием песчаных пляжей представляет собой туристический рай, окруженный деревнями и городками, основной доход которым приносят туристы. А в той части Чудского озера, которая на территории Ида-Вирумаа, условия для отдыха гораздо лучше и разнообразнее.
ТОО "Loodusspaahotell" уже несколько лет готовит строительство большого спа-отеля в Уускюла на побережье Чудского озера. Важным вдохновляющим фактором стало решение поддержать это большое начинание, которое по нынешним меркам будет стоить более 40 миллионов евро, при поддержке из фонда справедливого перехода в размере 13 миллионов евро. С учетом тщательности, с которой рассматриваются запросы на столь крупное финансирование, положительное решение должно служить ярким подтверждением тому, что проект и подход к нему обладают жизнеспособностью и эффективностью.
Завершение строительства такого спа-отеля послужит толчком к новому развитию всего северного побережья Чудского озера и, вероятно, даст толчок к этому другим предпринимателям в области туризма.