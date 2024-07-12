Пт, 12.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ПЕРЕДОВИЦА Флагман нового развития северного побережья Чудского озера

Северное побережье
Copy
По замыслу архитекторов, планируемый ансамбль спа-отеля под уускюласкими соснами у озера должен вписаться в окружающую среду.
По замыслу архитекторов, планируемый ансамбль спа-отеля под уускюласкими соснами у озера должен вписаться в окружающую среду. Фото: KUU arhitektide, KINO maastikuarhitektide ja PINKi ühistiimi võidutöö "Kaheksa"

На протяжении десятилетий люди задавались вопросом, почему на северном побережье Чудского озера, имеющем 30 километров прекрасных песчаных пляжей, не построено ни одного крупного отеля. Доступное жилье в основном представляло собой более крупные дачи учреждений, построенные из доступных материалов в советское время, или пионерские лагеря, которые по мере сил были приведены в лучшее состояние.

В то же время северное побережье Чудского озера имеет гораздо больше природных условий для туристов и отдыхающих, а предлагая дополнительные услуги, можно тут поддерживать туризм круглый год, а не только в теплые летние месяцы. Территория вокруг озера Балатон в Венгрии с его мелководьем и илистым дном, а также отсутствием песчаных пляжей представляет собой туристический рай, окруженный деревнями и городками, основной доход которым приносят туристы. А в той части Чудского озера, которая на территории Ида-Вирумаа, условия для отдыха гораздо лучше и разнообразнее.

ТОО "Loodusspaahotell" уже несколько лет готовит строительство большого спа-отеля в Уускюла на побережье Чудского озера. Важным вдохновляющим фактором стало решение поддержать это большое начинание, которое по нынешним меркам будет стоить более 40 миллионов евро, при поддержке из фонда справедливого перехода в размере 13 миллионов евро. С учетом тщательности, с которой рассматриваются запросы на столь крупное финансирование, положительное решение должно служить ярким подтверждением тому, что проект и подход к нему обладают жизнеспособностью и эффективностью.

Завершение строительства такого спа-отеля послужит толчком к новому развитию всего северного побережья Чудского озера и, вероятно, даст толчок к этому другим предпринимателям в области туризма.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх