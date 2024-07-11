Реформа системы социального попечения вступила в силу 1 июля 2023 года и означала финансовое вмешательство государственного сектора для людей, нуждающихся в уходе, и их семей, чтобы сделать место в доме попечения финансово доступным. Год спустя, 5 июля 2024 года, общее собрание Государственного суда приняло решение относительно того, правильно ли поставлена и справедливо ли профинансирована эта задача для местных самоуправлений.
Меэли Туубель: Дом попечения теперь самая контролируемая социальная услуга
Тот факт, что обсуждение поправки к Закону о социальном обеспечении, действующей уже год, дошло до решения полного состава Госсуда ввиду ее важности, свидетельствует об эффективности судебной власти и осведомленности местных самоуправлений касательно защиты своих прав. Заседание, продолжавшееся весь день 16 апреля, также было открыто для публики. Многие люди, получившие поддержку на место в доме попечения, с некоторым беспокойством наблюдали за судебным спором 18 судей Госсуда, но это была вполне объяснимая дискуссия.
В основе спора в Госсуде вопрос стоит не о том, было ли законным решение государства о финансировании дорогостоящей услуги дома попечения, которая до сих пор лежит в основном на плечах пожилых людей и их семей, а о том, были ли исполнители этой задачи, самоуправления, достаточно профинансированы для выполнения данных обязательств. Сегодня суд подтвердил, что организация ухода за пожилыми людьми является задачей органов местного самоуправления.
В результате реформы системы социального попечения закон определил объем этих обязательств с точки зрения финансирования, а местным самоуправлениям были выделены деньги в зависимости от доли пожилых людей в населении - 39,2 миллиона евро в 2023 году и 59,4 миллиона евро в 2024 году. В последующие годы также будет учтен рост налоговых поступлений от доходов пенсионеров. Из финансирования 2023 года местные самоуправления использовали 25,7 миллиона евро в качестве прямых расходов на оплату расходов на содержание домов попечения, а остальная часть позволила самоуправлениям организовать услуги поддерживающего проживания.
Отсутствие ясности у местных самоуправлений дошло до судебного спора, является ли поставленная государством задача финансирования части расходов на персонал по уходу в стоимости места в доме попечения настолько обширным регулированием со стороны государства, что это становится государственной задачей, и должна ли организация услуги быть другой.
В качестве альтернативы суд должен был обсудить, было ли справедливо профинансировано это задание местным самоуправлениям: является ли для органов местного самоуправления финансирование расходов по уходу в доме попечения настолько чрезмерным обязательством, что страдают другие публичные услуги, такие как качество содержания улиц или обеспечение мест в детских садах. Позиция Госсуда заключается в том, что каждое самоуправление должно доказать в административном суде чрезмерность расходов за место в доме попечения.
Спор о задаче частичного финансирования места в доме попечения фактически решил принципиальные вопросы финансирования муниципальных задач в более широком смысле. В течение последних двух лет в социальной комиссии Рийгикогу, в средствах массовой информации и самоуправлениях разгорелись жаркие дискуссии. Во время реализации реформы системы попечения Департамент социального страхования уделял особое внимание качеству услуг поставщиков общих услуг по уходу, а Министерство регионального развития и сельского хозяйства следило за расходами самоуправлений.
Поправка к Закону о социальном обеспечении, согласно которой часть расходов на содержание домов попечения должна покрываться местным самоуправлением при финансовой поддержке государства, независимо от размера кошелька лица, нуждающегося в услугах, и его семьи, не означает освобождения органов местного самоуправления от обязанности организовывать услуги по уходу и финансировать их по мере необходимости. Задача местного самоуправления - организовать различные социальные услуги на месте и сформировать план долгосрочного ухода: понадобится ли в какой-то момент помощь на дому, помочь ли проехать в медицинские учреждения на социальном транспорте, адаптировать ли общественное пространство с учетом особых потребностей или, в противном случае, принять решение вместе с лицом, нуждающимся в уходе, и его семьей в пользу профессионального ухода в доме попечения.
Различные представления о справедливом финансировании самоуправлений могли возникнуть в результате предпочтения дома попечения с круглосуточной надежностью оказанию помощи на дому, где человеку и его близким необходимо больше справляться самостоятельно. Сказываются также проживание вдали от центров и плохие условия жилых помещений.
Местным самоуправлениям предоставлено право определять лимит расходов на уход, выплачиваемых из стоимости места в доме попечения, что помогает держать расходы местных самоуправлений под контролем. В некоторых самоуправлениях приняты решения, чтобы выбор людей не ограничивался домами попечения с меньшими условиями. В то же время закон также предусматривает принцип доступности, который означает, что предел платы за дом попечения не должен быть настолько низким, чтобы люди, нуждающиеся в общем уходе, вообще не могли получить услугу или должны были ждать ее слишком долго. Уточним: реформа системы попечения ориентирована на пожилых людей, а не на людей с особыми психическими потребностями, для которых государством организованы специальные услуги по опеке.
"Расходы на дома попечения находились под давлением в течение многих лет, поскольку почти 80% расходов покрывались лицами, находящимися в домах попечения, и их семьями, и было бы несправедливо оставлять возросшие расходы только на плечах семей".Меэли Туубель, советник отдела социального попечения Министерства социальных дел
Также было бы несправедливо думать, что без реформы системы попечения цены на услуги домов попечения не увеличились бы. Расходы на дома попечения в течение многих лет были под давлением, поскольку почти 80% расходов покрывались лицами, находящимися в домах попечения, и их семьями, и было бы несправедливо оставлять возросшие расходы только на плечах семей.
Бремя финансирования самой дорогой социальной услуги теперь перешло в публичный сектор, по прогнозам самофинансирование населения должно снизиться до 52%.
Государственное финансирование было направлено специально для персонала по уходу, чтобы способствовать повышению низкого уровня заработной платы для работников по уходу с высокими квалификационными требованиями и их помощников. Реформа сферы попечения предусматривала обязательство снизить нагрузку на работников. Хотя она вступит в силу в 2026 году, многие дома попечения уже соответствуют этому требованию. Ожидания в отношении улучшения качества социальных услуг высоки: лучшие условия, большая конфиденциальность и больше внимания со стороны работника по уходу.
В прошлом году место в доме попечения выбрали 940 человек, 80% из которых сделали этот выбор после вступления в силу с 1 июля реформы системы социального попечения. Потребность в уходе была велика, изменения помогли снизить нагрузку на членов семьи, осуществляющих уход. У нас насчитывается 30000 взрослых людей, которые заботятся о своих близких, половина из них несет большую нагрузку по уходу, более 20 часов в неделю. Люди, нуждающиеся в уходе, не появились благодаря реформе системы попечения, а стали заметны благодаря этой реформе.