Меэли Туубель: Дом попечения теперь самая контролируемая социальная услуга

Отсутствие ясности у местных самоуправлений дошло до судебного спора, является ли поставленная государством задача финансирования части расходов на персонал по уходу в стоимости места в доме попечения настолько обширным регулированием со стороны государства, что это становится государственной задачей, и должна ли организация услуги быть другой.

В качестве альтернативы суд должен был обсудить, было ли справедливо профинансировано это задание местным самоуправлениям: является ли для органов местного самоуправления финансирование расходов по уходу в доме попечения настолько чрезмерным обязательством, что страдают другие публичные услуги, такие как качество содержания улиц или обеспечение мест в детских садах. Позиция Госсуда заключается в том, что каждое самоуправление должно доказать в административном суде чрезмерность расходов за место в доме попечения.

Спор о задаче частичного финансирования места в доме попечения фактически решил принципиальные вопросы финансирования муниципальных задач в более широком смысле. В течение последних двух лет в социальной комиссии Рийгикогу, в средствах массовой информации и самоуправлениях разгорелись жаркие дискуссии. Во время реализации реформы системы попечения Департамент социального страхования уделял особое внимание качеству услуг поставщиков общих услуг по уходу, а Министерство регионального развития и сельского хозяйства следило за расходами самоуправлений.