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Осенью на побережье Чудского озера должно начаться строительство природного спа

Эрик Гамзеев
, журналист
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Так должен выглядеть будущий природный спа-отель в Уускюла через два года.
Так должен выглядеть будущий природный спа-отель в Уускюла через два года. Фото: Eskiis arhitektuuribüroo Kuu arhitektid

По всем предпосылкам осенью в Уускюла на северном побережье Чудского озера начнется строительство природного спа стоимостью 36 миллионов евро. Это крупнейший туристический объект, который будет построен в Ида-Вирумаа с момента восстановления независимости Эстонии.

В отеле, в котором будут работать около 100 человек, планируется 97 номеров, ресторан, многофункциональный зал для семинаров, спа-комплекс с бассейнами и двумя спа-люксами, зона косметических процедур и ухода и многое другое. На прошлой неделе подготовка, длившаяся два с половиной года, получила решающий импульс благодаря решению Фонда предпринимательства и инноваций поддержать создание природного спа-отеля 13 миллионами евро из фонда справедливого перехода. Девелопер инвестирует около 23 миллионов евро.

Аргументом служит природа

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